Chloe Ferry a lansat o nouă modă. Perechea de bikinii de mărimea unui ou care a făcut furori pe Instagram. Cum arată vedeta

Chloe Ferry, faimoasă vedetă cunoscută datorită reality-show-ului Geordie Shore și a emisiunii Big Brother, face furori pe Instagram cu formele sale, având milioane de urmăritori.

Cine e Chloe Ferry

Blondina cu formele perfecte se mândrește cu bustul ei, cu posteriorul bombat, dar și cu talia de viespe, în special pentru că a investit o avere în operațiile estetice care au ajutat-o să arate așa. Ea a apărut în mai multe show-uri TV precum Geordie Shore, Celebrity Big Brother, Ex on the Beach, Just Tattoo of Us și Celebs Go Virtual Dating, toate fiind extrem de populare în Marea Britanie.

După ce și-a câștigat popularitatea în aceste emisiunii TV, Chloe a reușit să obțină mai multe contrcte de modelling cu câteva branduri de top. Astfel, ea a devenit model și pe Instagram, iar comunitatea ei de fani a crescut.

Faimoasa blondină a fost într-o relație cu Sam Gowland, starul show-ului Geordie Shore, cu care a avut o relație din 2017 până în 2019. În 2020, Chloe a declarat că este bisexuală, dar de atunci nu s-a mai afișat cu niciun partener sau parteneră.

Chloe Ferry, într-o pereche de bikini pentru care a fost intens criticată

La vârsta de 26 ani, Chloe pare că are formele perfecte și milioane de bărbați o complimentează pentru felul în care arată. În urmă cu puțin timp, Chloe a postat 2 fotografii cu ea purtând un costum de baie care i-a lăsat la vedere întregul trup, aproape în totalitate.

Ea a ales o pereche de bikini de mărimea unui ou, formată din 2 șnururi și un petic minuscul care i-a acoperit zona intima. În partea de sus, Chloe a ales un sutien cu șnur în centru, dar care nu avea niciun fel de susținere, lăsând totul la vedere, în special prin transparența materialului.

Fotografiile au strâns rapid peste 100.000 de like-uri în doar câteva ore, iar fanii nu au putut trece cu vederea felul în care arată vedeta și au complimentat-o pentru formele ei incredibile și silueta fără cusur.

În ciuda complimentelor pentru silueta ei, mulți au criticat perechea de bikini minusculă

“Your amazing I love ya! ❤️ but I have to say these bikini 👙 bottoms look terrible on anyone definitely not a direct negative comment towards you”

(Ești minunată și te iubesc, dar trebuie să spun că acești bikini arată oribil pe oricine i-ar purta. Nu e un comentariu negativ la adresa ta)

“Them bikini bottoms are awful🤣” (Acești bikini sunt oribili)

“Love the bikini top but not the bottoms 😬” (Îmi place sutienul, dar nu și bikini)

“I get so worried about people like Chloe who have such low self esteem and base their self worth on posting these types of phots online. Its ALL she posts and its so so sad.” (Sunt îngrijorată pentru toate aceste persoane precum Chloe care au stimă de sine atât de scăzută încât cred că toată valoarea lor constă în a posta asemenea poze online. Asta e tot ce postează și e foarte trist)

