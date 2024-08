Cine a prins buchetul la nunta lui Liviu Vârciu și a Andei Călin. Este o prezență cunoscută în lumea mondenă

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au căsătorit civil și religios pe 23 august 2024, în mare secret, după o relație de opt ani. Iată cine a prins buchetul miresei!

Liviu Vârciu și Anda Călin au devenit soț și soție în fața Ofițerului Stării Civile, dar și a lui Dumnezeu pe data de 23 august 2024. Cei doi formează un cuplu de opt ani și au împreună doi copii superbi.

Prezentatorul TV și proaspăta lui soție și-au dorit o nuntă discretă, departe de ochi curioșilor, iar mireasa a strălucit în cea mai importantă zi din viața ei. Cu toate acestea, au avut grijă să respecte tradițiile, inclusiv pe cea a aruncatului buchetului.

Cine a prins buchetul la nunta lui Liviu Vârciu și a Andei Călin

Anda Călin a povestit că l-a cunoscut pe Liviu Vârciu într-un restaurant. Acesta i-ar fi spus, deși o vedea pentru prima dată, că o să fie soția lui.

Ieri, 23 august 2024, cei doi au făcut și pasul cel mare. Au spus cel mai important „Da” din viața lor și și-au jurat iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu, avându-i alături pe cei din familie și oamenii apropiați.

Anda Călin a strălucit în ziua cea mare! Soția lui Liviu Vârciu a purtat două rochii: una scurtă, albă, la primărie și o rochie diafană, pe corp, lungă și cu un voal impresionant la cununia religioasă.

Superba șatenă a avut alături și oamenii dragi, printre care și pe Anna Roman, una dintre bunele ei prietene și de altfel, o prezență cunoscută în lumea mondenă. Aceasta a fost cea care a prins buchetul miresei.

„O să mă mărit!”, a transmis Anna Roman într-un video filmat în mașină, postat de Anda Călin la secțiunea Instastory.

Liviu Vârciu, primele declarații în ziua nunții cu Anda Călin

Liviu Vârciu a făcut și primele declarații în ziua nunții cu Anda Călin. Prezentatorul TV și superba lui soție s-au filmat în mașină, iar acesta i-a făcut complimente partenerei lui, care a arătat superb în ziua cea mare.

„Trebuie să vă zic că sunteți ai mei pe viață, dacă vedeți ce am prins... deci am prins bine rău de tot, nu așa. Ia uite ce am prins!. Mamă, mamă, ce mireasă! Hai, să fim sănătoși și să ne iubim mult, că e gratis”, a spus Liviu Vârciu.

Cine i-a cununat pe Liviu Vârciu și Anda Călin

Potrivit click.ro, nașii care i-au condus pe Liviu Vârciu și pe frumoasa lui mireasă la altar sunt din orașul dâmbovițean Găești și sunt unii dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din județ.

Este vorba despre Cosmin și Oana Voevodschi, care s-au facut remarcați în spațiul public, după ce au făcut mai multe acte de caritate pentru persoane care le-au solicitat ajutorul, dar și prin intermediul unor instituții, cum ar fi spitale din județul Dâmbovița sau instituții care se ocupă cu protecția copiilor abandonați și nevoiași, mai transmite sursa citată.

Nașii lui Vârciu sunt o familie model în Dâmbovița, au doi băieți, pe Leo și Arthur, care au fost și ei prezenți la nunta lui Liviu Vârciu cu Anda Călin, mai transmite click.ro.

