Cine e și cum arată fiica Cezarei Dafinescu. De ce a ales o cu totul altă meserie față de mama ei

Pe actrița Cezara Dafinescu o știe o țară întreagă, însă puțini sunt cei care știu cum arată unicul ei copil, întrucât și-a dorit o viață discretă. Iată cu se ocupă, dar și ce a determinat-o pe Raluca Motoi să nu urmeze calea profesională a mamei sale!

Cezara Dafinescu are o poveste de viață desprinsă din filme, încununată de două mai iubiri. De pe urma legăturii cu George Motoi a apărut pe lume Raluca, care a ales un drum diferit de cel al scenei. Iată care e motivul!

Citește și: Elena Merișoreanu, pusă într-o situație stânjenitoare la o nuntă. Ce i-a putut cere un nuntaș în timpul momentului artistic

Cine e și cum arată unica fiică a Cezarei Dafinescu | Foto

Cu toate că nu a dorit să urmeze drumul care pe mama sa a ținut-o departe de ea, Raluca Motoi a fost mereu fascinată de meseria Cezarei Dafinescu.

Într-un interviu mai vechi și citat de Viva, fiica Cezarei Dafinescu declara că atunci când se gândește la copilărie nu poate uita dorul pe care l-a purtat părinților ei, aceștia fiind mai tot timpul ocupați cu teatrul:

„Am avut o copilărie, apoi o adolescență lipsite de griji, în care principalul sentiment resimțit nu a fost dragostea pentru părinți, ci mai ales Dorul de ei, din cauza profesiei, ei fiind mai tot timpul plecați.” spunea Raluca Motoi, citată de sursa menționată mai sus.

„Acum, când stau şi mă gândesc în urmă, nu cred că a trecut vreo zi din viaţa mea în care să nu-mi fi fost dor de mama şi de tata…chiar şi azi, <<golul>> nu s-a umplut, ci doar a fost acceptat. Să nu mă înţelegeţi greşit, era minunat să merg cu ei pe stradă şi să văd cum lumea îi cunoştea şi le cerea autografe, era minunat să fiu în sala de spectacol şi să văd cum o mare de oameni îi aplaudă… e un sentiment greu de descris, poate doar cei care l-au trăit ştiu exact despre ce vorbesc, dar toată această strălucire şi toate aceste aplauze nu mi-au suplinit niciodată DORUL de …Mama şi Tata, doar ai mei!”, mai adăuga atunci Raluca Motoi, citată de Viva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Raluca Motoi s-a căsătorit cu preşedintele Uniunii Naţionale pentru Progresul României din Călăraşi, devenind, astfel, Raluca Niculae. La rândul ei, fiica Cezarei Dafinescu are doi băieți, pe numele lor Andrei și Petru, potrivit sursei citate mai sus.

Fiica Cezarei Dafinescu și-a dorit o viață discretă

Raluca Motoi apare rar pe micile ecrane, asta pentru că a ales să trăiască o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor, care i-a „răpit” pe părinții săi de lângă ea atunci când era mică.

În plus, fiica Cezarei Dafinescu recunoștea că dorul de mamă și de tata a făcut-o să nu urmeze aceeași cale profesională ca a lor:

„Probabil că de aceea am ales o cu totul altă profesie, eram atât de sătula de teatru, încât am ales domeniul economic. Și tot de aceea am ales conștient să îmi petrec mult timp alături de băieții mei, Andrei și Petru, primordial fiind nu să le cumpăr luna de pe cer, ci să fiu acolo, lângă ei, doar pentru ei și doar a lor!”, a mai spus Raluca Motoi, potrivit Unica și citată de Viva.

La rândul său, Cezara Dafinescu mărturisea, într-un interviu acordat în urmă cu mai mult timp, că îi este teamă că rolul de mamă i-a ieșit cel mai prost:

„Rolul de mamă este cu siguranță cel mai important rol din cariera unei femei. Și, uneori, mi-e teamă că e rolul meu cel mai puțin reușit. Aș fi vrut să-i ofer fetiței mele totul… stelele de pe cer… Dar nu știu dacă întotdeauna am reușit să-i fiu de ajutor în momentele ei grele. Nu știu dacă eu am putut fi pentru ea acea minunată femeie pe care o numim mamă.” spunea actrița într-un interviu acordat Revistei Tango și citat de Viva.

Citește și: Maria Ciobanu, despre necazurile din copilărie: „Nu a apucat să mă asculte la radio”. Și-a pierdut fratele geamăn când avea 5 ani