Cine e și cum arată soția lui Adam Driver, Kylo Ren din Star Wars. Actorului i-a furat inima o frumoasă blondină

El preferă să își țină viața privată departe de ochii presei și ai curioșilor, fiind extrem de discret și în ceea ce privește relația lui cu frumoasa Joanne Tucker.

Joanne Tucker face și ea parte din breasla actorilor de Hollywood. Frumoasa blondă, în vârstă de 38 de ani, și-a început cariera concomitent cu cel care avea să îi devină soț ani mai târziu. Ea a debutat în scurt-metrajul “After You Left”, în 2010.

Apoi a primit numeroase oferte, jucând în filme precum Loft (2011), Gayby (2012), Babes (2013), Listen Up Philip (2014), Zero Days și multe altele.

Deși este cu un an mai mare decât soțul ei, diferența de vârstă dintre ei este insesizabilă deoarece frumoasa actriță și-a păstrat chipul și corpul tinere.

AITAF founders Adam Driver & Joanne Tucker are on a train bound for DC. AITAF will perform at @WRBethesda at noon. pic.twitter.com/QAmbtskvGE