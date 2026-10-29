Cine este femeia alături de care Alin Alexuc de la Asia Express trăiește o poveste de dragoste de 12 ani. Cum arată Antonia

Alin Alexuc, concurentul de la Asia Express, trăiește o poveste de dragoste de 12 ani alături de Antonia. Cine este partenera sportivului și cum arată femeia care îi este alături?

Cine este femeia alături de care Alin Alexuc de la Asia Express trăiește o poveste de dragoste de 12 ani | Antena 1

Alin Alexuc, devenit cunoscut publicului și prin participarea la Asia Express, unde face echipă cu Gabi Torje, are o poveste de dragoste care durează de 12 ani. Sportivul formează un cuplu cu Antonia, femeia care îi este alături de mai bine de un deceniu. Relația lor a trecut testul timpului, iar mulți sunt curioși să afle cine este partenera sa și cum arată aceasta.

Cine este femeia alături de care Alin Alexuc de la Asia Express trăiește o poveste de dragoste de 12 ani

Alin Alexuc se bucură de succes pe plan profesional, căci de-a lungul anilor și-a construit o carieră de succes în sport, însă în spatele performanțelor sale se află și o poveste de iubire care durează de mai bine de un deceniu. Partenera sa, Antonia, a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, motiv pentru care puțini sunt cei care știu detalii despre relația lor. Cei doi sunt împreună de aproape 12 ani.

Pentru concurentul Asia Express, Antonia nu este doar femeia pe care o iubește, ci și persoana care i-a fost alături în perioadele dificile, dar și în momentele de bucurie.

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În urmă cu ceva timp, sportivul a cerut-o în căsătorie, iar acum cei doi se pregătesc de nuntă.

Declarația emoționantă făcută de Alin Alexuc pentru logodnica sa

Deși nu obișnuiește să își expună viața personală, Alin Alexuc a publicat, la un moment dat, o fotografie alături de Antonia. Imaginea a fost însoțită de un mesaj special, prin care i-a transmis cât de mult înseamnă ea pentru el.

„Prin zâmbetul tău faci viața cu mult mai frumoasă! La mulți ani!”, a scris luptătorul în descrierea fotografiei.

Ce spune Alin Alexuc despre relația cu Antonia și planurile de viitor

Pentru sportiv, o relație de lungă durată presupune înțelegere, răbdare și sprijin reciproc. Programul unui sportiv de performanță nu este întotdeauna ușor de gestionat. Antrenamentele, competițiile și plecările frecvente pot pune presiune asupra vieții de cuplu.

Cu toate acestea, Alin spune că Antonia i-a fost mereu aproape și că se consideră norocos să o aibă alături. Într-un interviu acordat publicației Viva.ro, concurentul de la Asia Express a vorbit deschis despre logodnica sa și despre familia pe care își dorește să o întemeieze.

„Nu este iubita mea... este logodnica mea. Ea se numește Antonia și suntem de aproape 12 ani împreună. Din punctul acesta de vedere, mă consider norocos pentru că, în ciuda programului de sportiv, a plecărilor, a distanței, ea mi-a fost mereu alături, în toate momentele importante, grele sau frumoase din viața mea. Avem planuri mari împreună, dar, ca și în sport, lucrurile frumoase se fac în liniște. Desigur că mă văd și tătic, iar pe ea o văd o mămică foarte bună și cred că ne vom descurca de minune împreună”, a declarat Alin Alexuc, potrivit sursei anterior menționate.

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