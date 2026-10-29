Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este femeia alături de care Alin Alexuc de la Asia Express trăiește o poveste de dragoste de 12 ani. Cum arată Antonia

Cine este femeia alături de care Alin Alexuc de la Asia Express trăiește o poveste de dragoste de 12 ani. Cum arată Antonia

Alin Alexuc, concurentul de la Asia Express, trăiește o poveste de dragoste de 12 ani alături de Antonia. Cine este partenera sportivului și cum arată femeia care îi este alături?

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 08:41 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 08:41
Cine este femeia alături de care Alin Alexuc de la Asia Express trăiește o poveste de dragoste de 12 ani | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alin Alexuc, devenit cunoscut publicului și prin participarea la Asia Express, unde face echipă cu Gabi Torje, are o poveste de dragoste care durează de 12 ani. Sportivul formează un cuplu cu Antonia, femeia care îi este alături de mai bine de un deceniu. Relația lor a trecut testul timpului, iar mulți sunt curioși să afle cine este partenera sa și cum arată aceasta.

Cine este femeia alături de care Alin Alexuc de la Asia Express trăiește o poveste de dragoste de 12 ani

Alin Alexuc se bucură de succes pe plan profesional, căci de-a lungul anilor și-a construit o carieră de succes în sport, însă în spatele performanțelor sale se află și o poveste de iubire care durează de mai bine de un deceniu. Partenera sa, Antonia, a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, motiv pentru care puțini sunt cei care știu detalii despre relația lor. Cei doi sunt împreună de aproape 12 ani.

Pentru concurentul Asia Express, Antonia nu este doar femeia pe care o iubește, ci și persoana care i-a fost alături în perioadele dificile, dar și în momentele de bucurie.

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu ceva timp, sportivul a cerut-o în căsătorie, iar acum cei doi se pregătesc de nuntă.

Declarația emoționantă făcută de Alin Alexuc pentru logodnica sa

Deși nu obișnuiește să își expună viața personală, Alin Alexuc a publicat, la un moment dat, o fotografie alături de Antonia. Imaginea a fost însoțită de un mesaj special, prin care i-a transmis cât de mult înseamnă ea pentru el.

„Prin zâmbetul tău faci viața cu mult mai frumoasă! La mulți ani!”, a scris luptătorul în descrierea fotografiei.

Ce spune Alin Alexuc despre relația cu Antonia și planurile de viitor

Pentru sportiv, o relație de lungă durată presupune înțelegere, răbdare și sprijin reciproc. Programul unui sportiv de performanță nu este întotdeauna ușor de gestionat. Antrenamentele, competițiile și plecările frecvente pot pune presiune asupra vieții de cuplu.

Cu toate acestea, Alin spune că Antonia i-a fost mereu aproape și că se consideră norocos să o aibă alături. Într-un interviu acordat publicației Viva.ro, concurentul de la Asia Express a vorbit deschis despre logodnica sa și despre familia pe care își dorește să o întemeieze.

„Nu este iubita mea... este logodnica mea. Ea se numește Antonia și suntem de aproape 12 ani împreună. Din punctul acesta de vedere, mă consider norocos pentru că, în ciuda programului de sportiv, a plecărilor, a distanței, ea mi-a fost mereu alături, în toate momentele importante, grele sau frumoase din viața mea. Avem planuri mari împreună, dar, ca și în sport, lucrurile frumoase se fac în liniște. Desigur că mă văd și tătic, iar pe ea o văd o mămică foarte bună și cred că ne vom descurca de minune împreună”, a declarat Alin Alexuc, potrivit sursei anterior menționate.

Citește și: Torje și Alexuc, puși la grea încercare la Asia Express. Ce s-a întâmplat în fabrica de ceramică: „Putea să ricoșeze cuțitul”

alin alexuc
+1
Mai multe fotografii

Oana Tomoiagă de la Asia Express, mărturisiri despre iubitul ei. Ce a făcut artista înainte să înceapă relația de cinci ...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul
Observatornews.ro Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Antena 3 „E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027 „E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
SpyNews Sebastian Dascălu de la Insula Iubirii, sezonul 6, a dat-o uitării pe Cristina Nimereală! Fostul concurent are o altă iubită Sebastian Dascălu de la Insula Iubirii, sezonul 6, a dat-o uitării pe Cristina Nimereală! Fostul concurent are o altă iubită
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Andreea Marin, prima reacție după valul de critici despre munca neplătită. Ce spune despre declarațiile care au stârnit revoltă
Andreea Marin, prima reacție după valul de critici despre munca neplătită. Ce spune despre declarațiile care au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată casa Gabrielei Cristea din Italia, după începerea lucrărilor de renovare. Vedeta, surprinsă: „Șoc am avut”
Cum arată casa Gabrielei Cristea din Italia, după începerea lucrărilor de renovare. Vedeta, surprinsă: „Șoc...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor BZI
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte între Dealul Patriarhiei și Arestul Central
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x