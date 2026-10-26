Torje și Alexuc, puși la grea încercare la Asia Express. Ce s-a întâmplat în fabrica de ceramică: „Putea să ricoșeze cuțitul”

Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns la o fabrică de ceramică din China și au fost puși la grea încercare.

În ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, fabrica de ceramică a fost misiunea ce a adus multe bătăi de cap concurenților. Descoperă în rândurile de mai jos ce au pățit Gabi Torje și Alin Alexuc.

Gabi Torje și Alin Alexuc, puși la grea încercare la Asia Express. Ce s-a întâmplat în fabrica de ceramică, în ediția din 26 octombrie 2026

Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns la mission board și au descoperit ce surprize îi așteaptă la fabrica de ceramică, în ediția din 26 octombrie 2026 a show-ului Asia Express-Drumul Mătăsii.

„Dragilor, chiar şi după patru secole, această fabrică a rămas o afacere de familie, perfecționând arta ceramicii şi a porţelanului. Ei sunt urmaşii artiştilor legendari care au creat faimosul porțelan în timpul dinastiei Ming. Sunt multe activităţi în această fabrică. Alegeți-vă un plic, pentru a afla ce aveţi de făcut. Mult succes! Țuca”, scria pe mission board.

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Curajoși și determinați, Alin Alexuc și Gabi Torje au ales un plic, l-au deschis și au descoperit care este misiunea lor: „Dragilor, înlăturați excesul de la gura vasului și ajustați gâtul cu ajutorul instrumentului, aşa cum vă arată angajatul. Faceți asta cu 40 de bucăţi,. La final, aşezaţi-le pe toate pe stativ. IMPORTANT: dacă deteriorați mai mult de 5 vase, veți primi o penalizare. Vă pup, Țuca”.

Fără să mai stea pe gânduri, cei doi și-au pus niște șorțuri și s-au apucat rapid de treabă.

„Părea o misiunea ușoară, dar numărul era problema, lua mult timp”, a spus Alin Alexuc la început, când se uitau la meșter cum le face o demonstrație.

„Hai, dă încoace să îți arate fratele tău”, s-a oferit Gabi Torje, dar câteva secunde mai târziu vasul era să îi sară în cap!

Deși a avut voință, acesta nu a reușit nici din a doua încercare, așa că s-a lăsat păgubaș și l-a lăsat pe colegul de echipă.

Alin Alexuc s-a concentrat și a lucrat cât de bine a putut, însă nu au lipsit nici incidentele:

„Trebuia să ai grijă, că putea să ricoșeze cuțitul”, au zis aceștia, când au văzut că misiunea nu e chiar atât de simplă pe cât a părut la prima vedere.

„Ești top, bravo”, l-a încurajat de pe margine Gabi Torje, văzând ce bine se descurcă acesta.

Ce a urmat? Află totul urmărind clipul video de mai sus, din ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express.

Nu ratați Asia Express – Drumul Mătăsii, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!