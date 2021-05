Cine este femeia cu care Cătălin Cazacu are un copil. Prin ce dramă a trecut cea care l-a cucerit în urmă cu 12 ani

Cătălin Cazacu este foarte discret în ceea ce privește viața personală și amoroasă. Sportivul nu a vorbit de prea multe ori despre băiatului lui, Andrei, dar nici despre femeia care l-a cucerit în urmă cu mai bine de 12 ani.

Deși este foarte activ pe rețelele sociale și apare des pe micile ecrane ale telespectatorilor, vedeta preferă să își țină familia departe de lumina reflectoarelor. Un lucru este cert, Cătălin Cazacu și Nicoleta Delinescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 4 ani, iar din rodul iubrii lor s-a născut o minunăție de băiat.

Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă au rămas prieteni de dragul copilul lor, lucru evident din postările pe care le are Andrei pe contul oficial de Instagram. Se pare că sportivul petre foarte mult timp alături de micuțul său și de femeia care i-a dăruit primul copil.

Nicoleta cântă muzică de petrecere și este cunoscută printre artiști din showbiz, însă Cătălin Cazacu a ținut totul departe de ochii curioșilor. De asemenea, lucru despre foarte puțini știu este faptul că artista a trecut printr-o dramă.

Prin ce dramă a trecut femeia care i-a dăruit un copil lui Cătălin Cazacu

Foarte puțini știu că sportivul a cerut-o în căsătorie pe mama copilul său, însă Nicoleta nu i-a spus nici da, nici nu. Mai mult decât atât, femeia care l-a cucerit pe Cătălin Cazacu a dezvăluit că primul ei soț a murit la 25 de ani din cauza unui infarct, iar campionul la motociclism a fost cel care a făcut-o să treacă peste toată durerea suferită.

"Am avut două relații lungi și intense, eu o aștept și pe a treia. Este tatăl copilului meu, este a doua relație a mea serioasă. Ne-am cunoscut în perioada în care eram foarte rătăcită pentru că după cinci ani mi-a murit soțul în brațe și a fost îngrozitor. Avea 25 de ani și a facut infarct. Nici nu am realizat în momentul în care i s-a făcut rău. Cătalin a fost omul potrivit la locul potrivit, m-a scos din starea asta, mi-a oferit ce aveam nevoie.", a spus Nicoleta, conform Viva.

Citește și: Care e motivul pentru care Cătălin Cazacu nu s-a căsătorit niciodată. Ce a dezvăluit despre viața lui amoroasă

"La un an de zile după evenimentul tragic l-am cunoscut. Nu eram în căutarea unei relații. În fiecare zi îmi aducea flori, cuvinte frumoase, îmi spunea tot ce voiam să aud. Relația a durat 4-5 ani, am stat împreună, a apărut copilul. Atunci era mai liniștit, era un altfel de Cătălin. La câteva luni de relație a venit cu un inel la mine. Soțul meu a murit la un an de la nuntă, pentru mine era prea repede să mă căsătoresc. Am fost reținută. Nu a fost răspunsul "nu", dar nici "da". Nu mi-am dorit lucrul ăsta. Prima oară m-a cerut în drum spre Brașov. S-a pus în genunchi și a urmat discursul. Relația noastra a fost acum vreo 10 ani.

În ultimul an ne-am tot despărțit și ne-am împăcat, lucrurile s-au stricat înainte să vină copilul. Când am rămas gravidă, m-a interesat mai mult burtica decât bărbatul de lângă mine. S-au stricat lucrurile ușor, ușor. Nu ne-am despărțit pentru că nu ne mai iubeam. El e un băiat rebel, dornic să cunoască toate păpușile și eu m-am retras din relația asta. Relația dintre ei e foarte ok, nu se văd des, dar își face timp pentru a-l vedea. Copilul ar vrea să fim împreună pentru că vede mai multe femei în viața lui Cătălin. Le vede la televizor, când iese în oraș. Nu m-a deranjat niciodată, noi suntem prieteni de dragul lui Andrei. Nu vreau ca copilul meu sa sufere.", a mai adăugat ea în urmă cu câtiva ani, conform sursei citate.

Hai sa vezi cel mai nou episod din Burlacul pe AntenaPLAY