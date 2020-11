Cine este Ilona Brezoianu. Biografia actriței pe care o vezi în fiecare vineri la X Factor

La vârsta de 22 de ani, Ilona a câștigat primul ei premiu, urmat de alte trei premii pentru titlul de cea mai bună actriță, potrivit vedeteblog.com.

În prezent, actrița are un proiect pe rol cu faimosul Marius Manole. Cei doi au împreună o emisiune pe YouTube care se numește “Welcome as in our hom”, iau unele ediții au chiar și peste 20.000 de vizualizări.

Pe Ilona cel mai mult a marcat-o întâlnirea cu Lia Bugnar, în special pentru actrița a crezut foarte mult în ea de la început. Mai mult, Lia Bugnar a spus despre Ilona că este “comedie ambulantă”. Cel mai îndrăgit rol al ei este cel din piesa Fata Curcubeu, spectacol regizat chiar de Lia Bugnar.

Ilona a dat dovadă de talent de comedian atunci a acceptat să apară și la iUmor, ca invitat. Ilona l-a luat pe roast pe Mihai Bendeac cu care uneori împarte scena la teatru.