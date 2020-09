Cine este Larisa Blidariu, fiica de preot care a ajuns Miss Asia

Chiar dacă Larisa știe că industria de modeling nu este bine văzută în România, acest lucru nu a împiedicat-o să își urmeze visul. Frumusețea ei a ajutat-o ca la vârsta de 15 ani să prezinte moda pentru Cătălin Botezatu.

Frumoasa arădeancă a fost însă suficient de responsabilă încât să facă o pauză în cariera de model pentru a putea să își continue studiile. Ea a absolvit Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative cu specializarea Jurnalism, Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității „Vasile Goldiș” din Arad. Cu toate acestea, revenirea ei pe podium a fost răvășitoare.

“Pe la 23 de ani am continuat. Prima dată am plecat la Paris. Câteva poze din București au fost preluate de o firmă din Coreea, iar pe urmă m-a văzut cineva din Paris. Am mers acolo, mi-am căutat job-uri pe site-uri de modele din Paris, am încercat la câteva agenții, m-au plăcut foarte mult, dar în momentul în care le-am bătut la ușă mi-au spus că am venit prea târziu”.