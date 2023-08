Cine este Laura Dodan, cântăreața pe care tabloidele o numesc sosia Vlăduței Lupău. Cât de mare este asemănarea între cele două

Presa mondenă o descrie pe Laura Dodan drept sosia Vlăduței Lupău, cântăreața de muzică populară din Ardeal. Însă, asemănarea fizică nu este singurul lucru pe care cele două îl au în comun. Iată ce dezvăluiri a făcut Laura Dodan, dar și alături de cine și-ar dori să urce pe scenă!

Laura Dodan a oferit un interviu exclusiv pentru Fanatik în care a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru cariera în domeniul muzical, dar și despre marele ei vis. Iată mai multe imagini cu ea!

Cine este Laura Dodan, cântăreața asemănată cu Vlăduța Lupău

Laura Dodan este o cântăreață de muzică populară din zona Moldovei, dar a dezvăluit pentru Fanatik că nu a fost niciodată un copil talentat. Totuși, ea precizează că acest lucru nu ar fi trebuit să fie o justificare pentru răutatea și descurajarea pe care le-a primit de la cei din jur de-a lungul timpului.

Cu toate acestea, cântăreața de muzică populară susține că ambiția a ajutat-o să treacă peste nedreptățile venite din partea altora și să se bucure de o evoluție frumoasă în industria muzicii:

„Lumea mondenă este una controversată, însă încerc sa aplanez lucrurile care se întâmplă în viața mea. Iau fiecare provocare care vine în viața mea din partea lumii mondene ca un lucru pozitiv. (...) Există răutate și nu puțină, extrem de multă. Nu am fost un copil talentat de la început, iar toată lumea care m-a văzut îmi spunea că nu am nicio șansă și că mai bine mă apuc de alte lucruri. Toată lumea se uita cu ură și cu îngrozire la mine, într-un fel: <<de ce s-a apucat și ea de muzică?>> , însă ambiția mea a trecut peste oamenii care mă descurajau, iar, în prezent, mă bucur de o evoluție frumoasă, având proiecte cu diverse orchestre și Tarafuri: Orchestra Ștefaneț din Chișinău, Orchestra Mihai Cotoș, Taraful Cantea…”, a spus Laura Dodan pentru Fanatik.

Laura Dodan recunoaște că vrea să facă un duet cu Georgiana Lobonț: „Mă consider un fan înrăit al ei”

Cu toate că presa scrie despre ea că seamănă cu Vlăduța Lupău, Laura Dodan are o altă favorită:

„Mi-aș dori să cânt cu Georgiana Lobonț, pentru că mă regăsesc în energia ei. Consider că e una din artistele care a muncit extrem de mult. Ambiția e una din calitățile care o reprezintă, văzând din tot ce postează și face. Mă consider un fan înrăit al ei.”, a mai dezvăluit Laura Dodan pentru Fanatik.

Laura Dodan este mândră de relația pe care o are

Laura Dodan are parte de mulțumiri nu doar pe partea profesională, ci și pe cea sentimentală. În același interviu, cântăreața de muzică populară din Moldova a vorbit despre relația pe care o are de trei ani, dar și despre planurile de viitor pe care le are cu partenerul ei:

„Eu și iubitul meu ne cunoaștem de șapte ani, însă avem trei ani de relație. Recunosc că am pus ochii pe el. Dar și el pe mine încă de când eram mai mică. Dar am avut un frate destul de strict și nu mi-a permis sa am relație.

Aveam momente când ne vedeam și pe ascuns, însă nu a mers mult, pentru că eram destul de controlată. Sunt mândră de relația pe care o am, un iubit care mă susține și e lângă mine în momentele bune, dar și mai puțin bune.

Planuri sunt, pentru că avem o relație serioasă și în trei ani de relație am trecut prin multe lucruri împreună. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin ambiția amândurora, sperăm să ajungem unde ne dorim împreună, realizând toate lucrurile pe care noi ni le-am propus.”, a mai spus ea pentru sursa citată.

