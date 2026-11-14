Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este soția lui Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”. Povestea lor de dragoste a început pe platourile de filmare

Cine este soția lui Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”. Povestea lor de dragoste a început pe platourile de filmare

Soția lui Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”, a cunoscut succesul la rândul ei, cu apariții impresionante pe scenă și în seriale.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 15:00 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 14:18
Alex Fotea și Alexia Țalavutis s-au căsătorit în 2017 | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”, și soția sa, Alexia Țalavutis, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 14 ani, dar puțini știu cum a început relația lor.

Ambii aveau cariere în lumea divertismentului atunci când s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare.

Recent, actrița a dezvăluit cum pot avea o relație de succes, chiar și cu un program încărcat, și cum se aleg de fiecare dată.

Cine este soția lui Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”

Articolul continuă după reclamă

Alexia Țalavutis, născută Alexandra Maria Țalavutis în mai 1990, are o carieră lungă în lumea divertismentului. Ea a început încă de la vârsta de 6 ani, în cadrul unei emisiuni de copii, la care s-au adăugat și numeroase festivaluri de muzică, scrie KFetele.

Alexia și Alex s-au cunoscut pe platourile de filmare și au continuat să celebreze momente importante tot pe set.

Citește și: Alexia Țalavutis, poză rară alături de soțul ei. Cât de frumoși sunt împreună și ce mesaj i-a transmis vedeta de ziua lui

După ce a cunoscut succesul la nivel național, Alexia a apărut în cadrul mai multor emisiuni, inclusiv Te Cunosc De Undeva, unde a participat alături de Dima Trofim atât în sezonul 17, din 2022, cât și în sezonul 20, din 2024.

În acea perioadă, actrița a dezvăluit că avea un program intens, cu numeroase proiecte și emisiuni, scrie Libertatea.

Deși Alexia are o carieră în lumina reflectoarelor, preferă să își țină viața privată departe de ochii publicului.

Alexia Țalavutis și Alex Fotea s-au căsătorit în 2017

Alexia Țalavutis și Alex Fotea s-au cunoscut pe platourile de filmare, după care s-au căsătorit în 2017, în Constanța, chiar pe plajă.

Alexia a vorbit despre relația sa cu Alex și cum au depășit obstacolele pe care le-au întâmpinat până acum. Ei au de-a face cu un program încărcat, dar găsesc metode să își facă timp și pentru relația lor.

După ce s-au cunoscut pe un platou de filmare, ei și-au și sărbătorit aniversarea în culise, de această dată ale emisiunii Power Couple.

Citește și: Ce nu se vede la Insula Iubirii. Producătorul Alex Fotea dezvăluie secretele din spatele camerelor și ce aduce sezonul 10

„14 ani de relație, 9 de mariaj, și tot pe set ne prinde aniversarea,” a scris Alexia pe Instagram cu ocazia aniversării, unde a publicat imagini cu soțul ei. „Oare după 14 ani am trecut proba timpului și suntem un Power Couple?”

”Mai important e ca suntem doi oameni care continuă să crească împreună, să râdă unul cu altul și să construiască lucruri la care separat poate doar ar fi visat,” a continuat mesajul Alexiei.

Ea a vorbit și despre cum ea și Alex se susțin și se asigură că merg în aceeași direcție în viață.

„Eu sunt Geamănă, cu ascendent în Leu, și mai iese și leul câteodată și tot așa, dar noi să știi că ne completăm. Facem așa un duo foarte interesant. Am făcut buletin, suntem împreună de 14 ani!” a declarat vedeta, scrie SpyNews.

Alexia a dezvăluit și cum au reușit să aibă o relație de succes atât de lungă și ce apreciază la parteneriatul lor.

„Ne-am ales de foarte multe ori unul pe celălalt și încontinuu,” susține Alexia. „Foarte important. În primul rând, între noi există foarte multă încredere, foarte mult respect și încă un lucru este că funcționăm foarte bine ca echipă. Încredere și respect.”

„Faptul că noi lucrăm foarte bine ca într-o echipă și știm să avem grijă unul de celălalt, să ne ponderăm și să ne susținem unul pe celălalt în momentele în care simți că are nevoie de tine, să fii acolo, să mai împingi un pic, să mai transmiți un zâmbet,” a continuat vedeta.

Cristina Ich s-a mutat temporar în America împreună cu fiul ei. Vedeta l-a înscris și la școală acolo. Ce planuri are... Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă. Cum a ajuns fiul lor cel mare în centrul tensiunilor...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Suedia caută urgent angajați și oferă salarii de 4.000 € pe lună pentru meserii de care mulţi români se feresc Suedia caută urgent angajați și oferă salarii de 4.000 € pe lună pentru meserii de care mulţi români se feresc
Observatornews.ro Nvidia îşi caută un nou CEO. Cine este Rene Haas, principalul favorit să-i ia locul lui Jensen Haung Nvidia îşi caută un nou CEO. Cine este Rene Haas, principalul favorit să-i ia locul lui Jensen Haung
Antena 3 ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
AS.ro David Popovici şi-a dus iubita în locul din România în care Ion Ţiriac a investit 7.500.000 de euro! David Popovici şi-a dus iubita în locul din România în care Ion Ţiriac a investit 7.500.000 de euro!
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Simona Gherghe, mărturisire sinceră după o ceartă cu fiica ei, Ana. Ce a aflat a doua zi: „M-am trezit cu un sentiment apăsător”
Simona Gherghe, mărturisire sinceră după o ceartă cu fiica ei, Ana. Ce a aflat a doua zi: „M-am trezit cu un...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cornel Păsat, acuzații grave la adresa soției sale: „Vrea să mă dea afară din casa mea”
Cornel Păsat, acuzații grave la adresa soției sale: „Vrea să mă dea afară din casa mea”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x