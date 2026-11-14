Cine este soția lui Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”. Povestea lor de dragoste a început pe platourile de filmare

Soția lui Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”, a cunoscut succesul la rândul ei, cu apariții impresionante pe scenă și în seriale.

Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”, și soția sa, Alexia Țalavutis, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 14 ani, dar puțini știu cum a început relația lor.

Ambii aveau cariere în lumea divertismentului atunci când s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare.

Recent, actrița a dezvăluit cum pot avea o relație de succes, chiar și cu un program încărcat, și cum se aleg de fiecare dată.

Cine este soția lui Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”

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Alexia Țalavutis, născută Alexandra Maria Țalavutis în mai 1990, are o carieră lungă în lumea divertismentului. Ea a început încă de la vârsta de 6 ani, în cadrul unei emisiuni de copii, la care s-au adăugat și numeroase festivaluri de muzică, scrie KFetele.

Alexia și Alex s-au cunoscut pe platourile de filmare și au continuat să celebreze momente importante tot pe set.

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După ce a cunoscut succesul la nivel național, Alexia a apărut în cadrul mai multor emisiuni, inclusiv Te Cunosc De Undeva, unde a participat alături de Dima Trofim atât în sezonul 17, din 2022, cât și în sezonul 20, din 2024.

În acea perioadă, actrița a dezvăluit că avea un program intens, cu numeroase proiecte și emisiuni, scrie Libertatea.

Deși Alexia are o carieră în lumina reflectoarelor, preferă să își țină viața privată departe de ochii publicului.

Alexia Țalavutis și Alex Fotea s-au căsătorit în 2017

Alexia Țalavutis și Alex Fotea s-au cunoscut pe platourile de filmare, după care s-au căsătorit în 2017, în Constanța, chiar pe plajă.

Alexia a vorbit despre relația sa cu Alex și cum au depășit obstacolele pe care le-au întâmpinat până acum. Ei au de-a face cu un program încărcat, dar găsesc metode să își facă timp și pentru relația lor.

După ce s-au cunoscut pe un platou de filmare, ei și-au și sărbătorit aniversarea în culise, de această dată ale emisiunii Power Couple.

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„14 ani de relație, 9 de mariaj, și tot pe set ne prinde aniversarea,” a scris Alexia pe Instagram cu ocazia aniversării, unde a publicat imagini cu soțul ei. „Oare după 14 ani am trecut proba timpului și suntem un Power Couple?”

”Mai important e ca suntem doi oameni care continuă să crească împreună, să râdă unul cu altul și să construiască lucruri la care separat poate doar ar fi visat,” a continuat mesajul Alexiei.

Ea a vorbit și despre cum ea și Alex se susțin și se asigură că merg în aceeași direcție în viață.

„Eu sunt Geamănă, cu ascendent în Leu, și mai iese și leul câteodată și tot așa, dar noi să știi că ne completăm. Facem așa un duo foarte interesant. Am făcut buletin, suntem împreună de 14 ani!” a declarat vedeta, scrie SpyNews.

Alexia a dezvăluit și cum au reușit să aibă o relație de succes atât de lungă și ce apreciază la parteneriatul lor.

„Ne-am ales de foarte multe ori unul pe celălalt și încontinuu,” susține Alexia. „Foarte important. În primul rând, între noi există foarte multă încredere, foarte mult respect și încă un lucru este că funcționăm foarte bine ca echipă. Încredere și respect.”

„Faptul că noi lucrăm foarte bine ca într-o echipă și știm să avem grijă unul de celălalt, să ne ponderăm și să ne susținem unul pe celălalt în momentele în care simți că are nevoie de tine, să fii acolo, să mai împingi un pic, să mai transmiți un zâmbet,” a continuat vedeta.