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Ce nu se vede la Insula Iubirii. Producătorul Alex Fotea dezvăluie secretele din spatele camerelor și ce aduce sezonul 10

Producătorul Alex Fotea de la Insula Iubirii dezvăluie secretele din spatele camerelor de filmat! În exclusivitate, aflăm ce noutăți aduce sezonul 10 și ce va fi diferit față de sezoanele precedente.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 10:07 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 11:11
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Astăzi începe un nou sezon Insula Iubirii! Telespectatorii numără deja orele până la premiera sezonului 10, cel care se anunță a fi unul MAXIM. De la 20:30, Insula Iubirii se vede la Antena 1.

Alex Fotea, producătorul Insula Iubirii, deezvăluie secretele din spatele camerelor de filmat

În exclusivitate, am stat de vorbă cu Alex Fotea, producătorul Insula Iubirii, care a făcut dezvăluiri despre secretele din spatele camerelor de filmat. Am aflat ce se pregătește în sezonul cu numărul 10 și ce urmează să-i aștepte pe cei de acasă. Producătorul ne-a mărturisit că are încredere că, după fiecare episod difuzat, fanii emisiunii vor avea multe de povestit.

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Am aflat și cât de greu e să fii în mijlocul acțiunii unui astfel de proiect. Ceea ce se vede acasă este munca a zeci și sute de oameni care, cot la cot, dau tot ce e mai bun pentru rezultatul final. Alex Fotea, producătorul emisiunii, ne-a mai spus că este vorba despre o muncă permanentă pentru ca totul să iasă perfect.

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Fiecare etapă a proiectului Insula Iubirii este diferită, iar Alex Fotea ne spune că fiecare vine cu o provocare pentru echipă.

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Fiecare sezon de la Insula Iubirii devine din ce în ce mai bun de la an la an, iar Alex Fotea ne-a spus cum reușesc să facă asta. După fiecare sezon încheiat, echipa își propune ca anul care vine să fie și mai bun față de cel precedent.

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Ce surprize aduce sezonul 10 de la Insula Iubirii

Cât despre sezonul 10, Alex Fotea a ținut să nu dea prea multe din casă, ci îi lasă pe telespectatori să afle singuri, pe parcursul sezonului, toate noutățile care ne vor ține cu ochii lipiți de televizoare.

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Programul TV Antena 1 le oferă telespectatorilor toate informațiile despre difuzarea celui mai așteptat show al momentului! Insula Iubirii poate fi urmărită începând din 4 septembrie, în fiecare vineri și sâmbătă, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Astăzi începe testul suprem al iubirii!

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