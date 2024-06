Cine este Toni Cottura, artistul internațional care a jignit-o pe Andreea Bănică pe scenă. A colaborat cu Corina Bud în trecut

Andreea Bănică a fost prezentă la un eveniment desfășurat la Cluj, acolo unde a susținut un show. Cântăreața spune că la finalul prestației a fost agresată verbal de către Toni Cottura, fostul membru de la Fun Factory, una dintre cele mai cunoscute trupe muzicale din 1990.

Andreea Bănică a relatat pe contul personal de Instagram experiența neplăcută de care a avut parte recent. Cântăreața în vârstă de 45 de ani a povestit faptul că după ce a coborât de pe scena unui festival din Cluj i-au fost adresate amenințări și injurii din partea unui artist internațional pe care obișnuia să-l admire în copilărie.

Cine este Toni Cottura, artistul care a agresat-o verbal pe Andreea Bănică

Toni Cottura are 53 de ani și este din Germania. El a devenit cunoscut în anii '90, mai ales datorită curentului Eurodance și a trupei Fun Factory, pe care a și fondat-o alături de Balca Tozun din Turcia, Stephen Browarczyk din Germnia și Rodney Hardison din America, potrivit profm.ro.

Producător și rapper, acesta mai este cunoscut ca Smooth T. În anul 1996, formația s-a destrămat, iar Toni s-a concentrat pe cariera în hip-hop și a devenit producător câtorva piese cântate de artiști precum Nana, NSYNC sau Backstreet Boys, mai transmite sursa citată.

În anul 2006, Toni Cottura a colaborat cu Corina Bud pentru piesa „Quieres una Aventura”.

După o perioadă de inactivitate, Fun Factory a revenit în 2014, iar doi ani mai târziu a fost lansat albumul „Back to the Factory”. În 2021, membrii trupei au anunțat proiecte separate, potrivit sursei.

Toni Cottura a fost prezent în weekend la un festival din Cluj care a adus laolaltă artiști români și internaționali din anii '90 și 2000.

Andreea Bănică susține că a fost jignită de Toni Cottura. De la ce a pornit totul

Andreea Bănică a povestit pe rețelele de socializare ce a pățit pe scena din Cluj și de ce a fost nevoită să cheme poliția. Potrivit declarațiilor ei, Toni Cottura s-ar fi enervat teribil că programul a fost decalat și că a intrat mai târziu pe scenă, motiv pentru care s-a ”răzbunat” pe ea, care a cântat înaintea lui.

Deși vedeta a crezut inițial că acesta a venit la ea pentru a-i spune o vorbă bună, a rămas fără cuvinte când el a început să îi adreseze o serie de injurii și să o amenințe.

„Sunt în șoc! Acest om m-a înjurat și amenințat pe scările scenei unde am cântat azi la Bt Arena în Cluj! Omul Toni Cottura de la Fun Factory!!! Da, ați auzit bine. Formația copilăriei mele…. pe care am îndrăgit-o eu și voi atât de mult. Sunt atât de dezamăgită. Nu mai vreau să tac, drumul meu se oprește direct la secția de poliție unde îi voi face plângere! Nu știu dacă mă credeți, mi-a luat ceva să realizez ce mi se întâmplă azi.”, a transmis Andreea Bănică pe contul personal de Instagram, notează elle.ro.

„Mi-e și greu să vorbesc despre ce am pățit în seara asta, aici la Cluj, la acest eveniment foarte frumos, de altfel. Unii îmi spuneau mai bine să nu zic nimic, dar efectiv nu pot să tac. Atâta timp cât un om își permite să mă amenințe, să îmi vorbească urât, să mă înjure. Nu pot reproduce ce mi-a zis omul asta. Eu am crezut că a venit la mine pe scenă să mă felicite, să îmi spună ceva frumos. Dar el venise să mă înjure, avusese o ceartă cu organizatorii… le spusese că am stat eu mult pe scenă, că el vrea să plece… După părerea mea, luase ceva la bord, se drogase, alcool… Până la urmă am fost colegi pe scenă, indiferent că el este Toni Cottura de la Fun Factory, formație pe care eu am adorat-o, am venerat-o.”, a mai povestit Andreea Bănică pe contul personal de Instagram, citată de profm.ro.

„Mi se pare ireal ce am pățit în seara asta. Dacă vedeați cum înjura, ca la ușa cortului… Nu îmi venea să cred ce îmi spune. Normal aș fi reacționat cu o îmbrâncitură, dar am rămas mută, ceea ce e bine, pentru că sigur mi-ar fi dat una. El avea mâna în părul meu, gesticula, îmi spunea: <<Te prind, te fac, te găsesc>>. Șunt în șoc! Am sunat la poliție, a venit acolo, dar testele antidrog nu se fac decât la volan. Mi-au spus să fac o declarație. La Poliția Municipiului Cluj mi s-a spus că nu e nimeni care să îmi ia declarație și că pot să depun doar o plângere. Dacă ăla mi-ar fi dat o bucată, ajungeam aici și mi se spunea că nu pot da o declarație?”, a mai povestit cântăreața, potrivit sursei citate mai sus.

