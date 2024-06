Andreea Bănică, decolteu imposibil de ignorat. Cântăreața a urcat pe scenă cu o rochie neîncăpătoare pentru formele ei

Andreea Bănică le-a arătat fanilor din mediul online ținuta incendiară cu care a urcat pe scena de la un festival din Cluj. Decolteul amețitor a atras toate privirile.

Andreea Bănică este o cântăreață de succes, în timp ce se ocupă îndeaproape și de creșterea celor doi copii superbi. În plus, toate aparițiile blondinei sunt magnet de priviri, aceasta lăudându-se cu forme de invidiat la vârsta de 45 de ani. Recent, vedeta a concertat la Cluj, iar ținuta i-a pus în valoare decolteul generos. Iată cum a arătat!

Andreea Bănică s-a afișat cu un decolteu îndrăzneț

Andreea Bănică s-a aflat zilele trecute la un eveniment la Cluj. Cu toate că a avut parte de o experiență care a demoralizat-o și înfricoșat-o, cântăreața s-a pregătit pentru apariția de pe scenă, optând pentru o ținută super îndrăzneață, cu un decolteu imposibil de ignorat.

Chiar înainte de a povesti fanilor despre incidentul pe care l-a avut cu Toni Cottura la concertul de la Cluj, Andreea Bănică le-a arătat fanilor ținuta incendiară cu care urma să apară pe scenă. Cântăreața s-a lăsat filmată în timp ce proba rochia roz, iar ținuta părea că este neîncăpătoare pentru formele ei generoase. Deși părea că la orice pas i s-ar putea întâmpla un accident vestimentar, vedeta a avut o apariție de excepție în rochia mini și decoltată.

Ce a pățit Andreea Bănică pe scena din Cluj: „Venise să mă înjure”

Andreea Bănică a povestit pe rețelele de socializare ce a pățit la Cluj și de ce a fost nevoită să cheme poliția. Potrivit declarațiilor ei, Toni Cottura, fost membru al trupei Fun Factory, s-a purtat îngrozitor cu ea, furios că a trebuit să aștepte ca ea să își termine concertul pentru ca și el să urce pe scenă.

„Mi-e și greu să vorbesc despre ce am pățit în seara asta, aici la Cluj, la acest eveniment foarte frumos, de altfel. Unii îmi spuneau mai bine să nu zic nimic, dar efectiv nu pot să tac. Atâta timp cât un om își permite să mă amenințe, să îmi vorbească urât, să mă înjure. Nu pot reproduce ce mi-a zis omul asta. Eu am crezut că a venit la mine pe scenă să mă felicite, să îmi spună ceva frumos. Dar el venise să mă înjure, avusese o ceartă cu organizatorii… le spusese că am stat eu mult pe scenă, că el vrea să plece… După părerea mea, luase ceva la bord, se drogase, alcool… Până la urmă am fost colegi pe scenă, indiferent că el este Toni Cottura de la Fun Factory, formație pe care eu am adorat-o, am venerat-o.”, a povestit Andreea Bănică pe contul personal de Instagram, citată de profm.ro.

„Mi se pare ireal ce am pățit în seara asta. Dacă vedeați cum înjura, ca la ușa cortului… Nu îmi venea să cred ce îmi spune. Normal aș fi reacționat cu o îmbrâncitură, dar am rămas mută, ceea ce e bine, pentru că sigur mi-ar fi dat una. El avea mâna în părul meu, gesticula, îmi spunea: <<Te prind, te fac, te găsesc>>. Șunt în soc! Am sunat la poliție, a venit acolo, dar testele antidrog nu se fac decât la volan. Mi-au spus să fac o declarație. La Poliția Municipiului Cluj mi s-a spus că nu e nimeni care să îmi ia declarație și că pot să depun doar o plângere. Dacă ăla mi-ar fi dat o bucată, ajungeam aici și mi se spunea că nu pot da o declarație?”, a mai povestit cântăreața, potrivit sursei citate mai sus.