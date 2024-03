Cine vor fi nașii de cununie ai Antoniei și ai lui Alex Velea, la nuntă. Cum va arăta evenimentul și ce a spus cântăreața

Antonia și Alex Velea au decis să își oficializeze relația printr-o nuntă, după ani de parteneriat și doi copii împreună.

Cu toate acestea, cei doi artiști preferă să păstreze detaliile evenimentului sub un văl de discreție, însă au dezvăluit că și-au ales deja nașii, iar organizarea nunții va fi încredințată unui specialist.

Într-un podcast, Antonia a dezvăluit că, deși nu au stabilit încă data și locul nunții, intenționează să facă un eveniment modern și neconvențional. Ea a menționat că are o mulțime de idei și modele de rochii de mireasă în telefon, dar preferă să țină toate aceste detalii departe de ochii curioșilor.

„Vrem să o facem (nunta, n. red.) la un moment dat. Nașii vor fi Lucian și soția lui Bianca. Lucian de la Global. Nu știm încă unde o facem. Nu e că nu vreau să spun, nu știm. Dar oricum nu ți-aș fi spus aici. Dar nu am gândit absolut nimic. Suntem în stadiu în care trebuie să mă întâlnesc cu 'the wedding planner' (organizatorul nunții, n. red.) și să începem să organizăm. Încă nu știu absolut nimic. Am niște idei. Nunta va fi una modernă. Am o grămadă de rochii în telefon, 6000 de stiluri diferite. Dar nu îmi doresc să știe lumea', a dezvăluit Antonia într-un podcast, potrivit viva.ro.

Antonia nu se sfiește să își laude partenerul de viață, afirmând că Alex Velea este o persoană romantică care îi face mereu surprize plăcute, cum ar fi o excursie la Disney sau cadouri pe gustul ei, cum a fost și cea de Crăciun.

„Am plecat la Disney cu băieții. Mi-a spus că plecăm un weekend și eu m-am bucurat ca un copil. Mă bucur de chestii de genul ăsta. Sper să țină (Alex Velea, n. red.) așa până când mă duc. Și de Crăciun mi-a făcut o surpriză drăguță. Mi-a luat niște haine care au fost chiar pe placul meu”, a mai spus Antonia.

Ce spune Antonia despre posibilitatea de a deveni mamă pentru a patra oară

Antonia, în vârstă de 34 de ani, este deja mămică a trei copii adorabili, împreună cu partenerul său, Alex Velea, dar și cu fostul ei soț. Recent, însă, ea și-a luat prin surprindere fanii cu un mesaj popstat pe platforma sa de socializare preferată, Instagram.

Artista a anunțat că se gândește serios să devină mamă pentru a patra oară. Vestea a stârnit un val de emoții și speculații în rândul fanilor săi și a comunității de divertisment din România.

