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Claudia Pătrășcanu, la poarta casei lui Gabi Bădălău: „Vreau să-mi iau copilul în brațe”. Ce spune afaceristul

Claudia Pătrășcanu a mers la casa lui Gabi Bădălău pentru a-și vedea fiul. Ce mesaje au publicat cei doi și ce acuzații și-au adus.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 22:38 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 22:39
Claudia Pătrășcanu, la poarta casei lui Gabi Bădălău | facebook
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Un nou episod tensionat între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Artista a mers la poarta casei fostului soț, susținând că își dorește să-și vadă și să-și îmbrățișeze fiul. Cei doi au publicat ulterior pe rețelele de socializare mesaje ample, în care au prezentat versiuni diferite ale celor întâmplate.

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă. Miercuri seară, 11 noiembrie 2026, artista a publicat pe Instagram o imagine realizată în fața porții familiei Bădălău, însoțită de un mesaj în care a povestit că venise de la Constanța pentru a-și vedea fiul, Nicolas.

La scurt timp, fostul ei soț a reacționat prin două mesaje ample, în care a prezentat propria versiune a evenimentelor.

Claudia Pătrășcanu, mesaj de la poarta casei lui Gabi Bădălău. Ce susține artista că s-a întâmplat

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Claudia Pătrășcanu a povestit că, înainte să ajungă la locuința fostului soț, și-a văzut fiul la un antrenament de fotbal. Artista a susținut că nu a reușit să petreacă timpul dorit alături de copil și i-a adus acuzații familiei Bădălău: “Este ora 20:35, am venit de la Constanța să-mi strâng copilul în brațe și să stau cu el câteva clipe. L-am văzut la antrenament, unde copilul a fost adus de către unchi, lăsat acolo, iar în momentul în care mi-am făcut apariția, tatăl a fost anunțat, a început să-mi adreseze injurii precum «Luați-o pe cioara asta de aici». Le-am spus că îmi este dor de copil, că vreau să mai stau cu el, dar tatăl îi spunea încontinuu «Hai acasă, mâine ai petrecere».
Vreau să-mi văd copilul, sunt la poarta familiei Bădălău, care mi-au alienat copilul și mi-l țin ostatic, departe de mine și fratele lui care îl așteaptă acasă. Scoateți-mi copilul afară… Vreau să-mi iau copilul în brațe”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Gabi Bădălău, prima reacție după mesajul Claudiei Pătrășcanu. Ce spune despre întâlnirea de la antrenament

Gabi Bădălău a prezentat o versiune diferită a celor întâmplate. Afaceristul susține că și-a încurajat fiul să petreacă timp cu mama sa, dar că acesta nu ar fi dorit să plece împreună cu ea: „Vreau să menționez că astăzi Claudia a venit să-l vadă pe Nicolas, chiar dacă nu ne-a anunțat nici pe mine, nici pe copil. A venit la academia de fotbal unde Nicolas se antrenează și a avut ocazia să vadă cu ochii ei cât de bine este tratat, cât de mult îi place fotbalul, cât de fericit este alături de colegii și prietenii lui și cât de frumos s-a integrat în acest colectiv. Din păcate, a venit din nou însoțită de o persoană care filma și a intrat inclusiv pe terenul de fotbal. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Eu l-am încurajat pe Nicolas să petreacă timp cu mama lui, să stea cu ea și chiar să meargă împreună. Nicolas a refuzat. Și nu doar că a refuzat, dar i-a explicat mamei sale de ce nu își dorește acest lucru. I-a adus numeroase argumente, i-a spus ce îl deranjează, ce l-a durut și de ce nu vrea să plece cu ea. La aproximativ 30 de minute după plecarea de la antrenament, Claudia a venit din nou la poarta casei mele, dorind să-l vadă pe Nicolas. Copilul și-a exprimat din nou refuzul și i-a explicat motivele sale. Ca tată, nu mă bucur de această situație. Mă doare să văd că propriul meu copil trece prin asemenea momente”, a transmis Gabi Bădălău pe Instagram.

Gabi Bădălău, noi declarații despre conflictul cu fosta soție: „Nu trebuie să câștige nici mama, nici tata”

Într-un al doilea mesaj, Gabi Bădălău a revenit asupra conflictelor din ultimele luni. Acesta a făcut referire la demersurile judiciare ale fostei soții, a respins acuzațiile pe care susține că artista i le-a adus și a transmis că își dorește încetarea tensiunilor dintre ei: „Aș ruga-o din suflet pe Claudia să încerce să-l înțeleagă pe Nicolas, să-l asculte cu adevărat și, mai presus de toate, să nu mai pună presiune pe el. Dar nu pot să ascund nici îngrijorarea pe care o am după tot ce s-a întâmplat în ultimele luni.
Am trecut prin foarte multe acuzații și conflicte. Claudia a solicitat un ordin de protecție prin care urmărea inclusiv restrângerea contactului meu cu copiii, cerere care a fost respinsă de instanță. A făcut și demersuri pentru decăderea mea din drepturile părintești. Mai mult decât atât, chiar aseară a susținut că aș fi vrut să o omor pe autostradă. Resping categoric o asemenea acuzație! După toate aceste episoade, recunosc că am ajuns să mă întreb, cu îngrijorare: Ce va urma? Ce alte acuzații vor mai apărea? Vor mai exista situații care să fie prezentate într-o lumină complet diferită de realitate? Nu vreau să anticipez intențiile nimănui și nici să formulez acuzații fără dovezi. Dar experiențele din ultimele luni m-au făcut să fiu extrem de precaut. Și totuși, în mijlocul tuturor acestor conflicte, există un copil care are nevoie de liniște, de stabilitate, de educație, de fotbal, de prietenii lui și de iubirea ambilor părinți. Claudia, te rog să-l asculți pe Nicolas, să încerci să-i înțelegi sentimentele și să nu mai pui presiune pe el.
Eu voi continua să încurajez relația lui cu tine, așa cum îmi doresc să am și eu o relație apropiată cu Gabriel, pe care nu l-am mai văzut de aproape trei luni. Îmi doresc să înceteze conflictele, acuzațiile și tensiunile. Îmi doresc ca băieții noștri să aibă parte de copilăria pe care o merită. Nu trebuie să câștige nici mama, nici tata. Trebuie să câștige copiii noștri!”, a scris Gabi Bădălău pe Instagram.

colaj din doua poze cu gabi badalau si claudia patrascanu

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