Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Claudia Pătrășcanu, mesaj emoționant pentru fiii ei, de Sfinții Mihail și Gavriil: „Mama vă iubește infinit”

Claudia Pătrășcanu, mesaj emoționant pentru fiii ei, de Sfinții Mihail și Gavriil: „Mama vă iubește infinit”

Deși timpul a trecut de la despărțirea de Gabi Bădălău, conflictul dintre cei doi foști soți continuă, iar situația copiilor rămâne un subiect sensibil. De Sfinții Mihail și Gavril, Claudia Pătrășcanu a făcut o mărturisire emoționantă, în care a vorbit despre fiii ei.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:25 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:41
Claudia Pătrășcanu, răpusă de dorul fiului | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Claudia Pătrășcanu a transmis un mesaj cu o puternică încărcătură emoțională, de Sfinții Mihail și Gavril, sărbătoare în care își aniversează cei doi băieți.

Artista a vorbit despre legătura dintre frați și despre dorul pe care îl simte, în condițiile în care copiii se află în prezent în locuri diferite. La final, cântăreața a mărturisit că încă speră la o minune care să îi aducă din nou împreună.

Mesajul transmis de Claudia Pătrășcanu pentru copiii ei

De mai mult timp, Claudia Pătrășcanu și fostul său soț, Gabi Bădălău, sunt implicați într-un conflict legat de copii. În prezent, Nicolas, băiatul cel mare, locuiește la tatăl său, în timp ce fratele lui se află în Constanța, alături de artistă.

Articolul continuă după reclamă

Cântăreața a povestit în repetate rânduri cât de dificilă este această situație pentru ea, mai ales că nu reușește să petreacă timp alături de fiul cel mare așa cum și-ar dori.

Cu ocazia sărbătorii din 8 noiembrie, artista le-a dedicat celor doi băieți un mesaj publicat pe Instagram. Aceasta a vorbit despre importanța relației dintre frați și despre amintirile pe care și le dorește din nou alături de copiii săi.

Claudia Pătrășcanu, acuzații la adresa familiei fostului soț

Mesajul vine la scurt timp după ce artista a publicat o altă intervenție în mediul online, de această dată adresată mamei și surorii lui Gabi Bădălău. Cântăreața le-a reproșat celor două că nu ar încerca să înțeleagă prin ce trece o mamă care nu poate petrece timp cu unul dintre copiii săi.

În mesajul său, Claudia Pătrășcanu a făcut referire inclusiv la un pasaj biblic despre legătura dintre mamă și copil și le-a întrebat pe cele două femei cum ar reacționa dacă s-ar afla în aceeași situație.

Artista a susținut că acestea ar trebui să înțeleagă suferința prin care trece și a făcut apel la empatie, cerându-le să nu rămână indiferente.

Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express. Imagini din vacanța romantică în Las Vegas | FOTO... Marina Almășan, cerută în căsătorie pentru a doua oară de Sorin Mărcuș. Momentul emoționant în care a spus „DA”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Fructul exotic preferat de chinezi care a prins rădăcini în sudul României. Pomii pot rodi 200 de ani Fructul exotic preferat de chinezi care a prins rădăcini în sudul României. Pomii pot rodi 200 de ani
Observatornews.ro Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri
Antena 3 Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei
AS.ro Christina a luptat în cuşcă, a scris istorie pentru România şi acum predă religie într-un sat. Ce se întâmplă în căminul cultural Christina a luptat în cuşcă, a scris istorie pentru România şi acum predă religie într-un sat. Ce se întâmplă în căminul cultural
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Cristina Bâtlan s-a căsătorit într-un cadru de poveste! Primele declarații ale vedetei / GALERIE FOTO |
Cristina Bâtlan s-a căsătorit într-un cadru de poveste! Primele declarații ale vedetei / GALERIE FOTO |
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Momente de panică la concertul artistei Mon Laferte din Las Vegas. Cântăreața, atacată pe scenă, a întrerupt spectacolul
Momente de panică la concertul artistei Mon Laferte din Las Vegas. Cântăreața, atacată pe scenă, a întrerupt...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x