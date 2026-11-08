Claudia Pătrășcanu, mesaj emoționant pentru fiii ei, de Sfinții Mihail și Gavriil: „Mama vă iubește infinit”

Deși timpul a trecut de la despărțirea de Gabi Bădălău, conflictul dintre cei doi foști soți continuă, iar situația copiilor rămâne un subiect sensibil. De Sfinții Mihail și Gavril, Claudia Pătrășcanu a făcut o mărturisire emoționantă, în care a vorbit despre fiii ei.

Claudia Pătrășcanu a transmis un mesaj cu o puternică încărcătură emoțională, de Sfinții Mihail și Gavril, sărbătoare în care își aniversează cei doi băieți.

Artista a vorbit despre legătura dintre frați și despre dorul pe care îl simte, în condițiile în care copiii se află în prezent în locuri diferite. La final, cântăreața a mărturisit că încă speră la o minune care să îi aducă din nou împreună.

Mesajul transmis de Claudia Pătrășcanu pentru copiii ei

De mai mult timp, Claudia Pătrășcanu și fostul său soț, Gabi Bădălău, sunt implicați într-un conflict legat de copii. În prezent, Nicolas, băiatul cel mare, locuiește la tatăl său, în timp ce fratele lui se află în Constanța, alături de artistă.

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Cântăreața a povestit în repetate rânduri cât de dificilă este această situație pentru ea, mai ales că nu reușește să petreacă timp alături de fiul cel mare așa cum și-ar dori.

Cu ocazia sărbătorii din 8 noiembrie, artista le-a dedicat celor doi băieți un mesaj publicat pe Instagram. Aceasta a vorbit despre importanța relației dintre frați și despre amintirile pe care și le dorește din nou alături de copiii săi.

Claudia Pătrășcanu, acuzații la adresa familiei fostului soț

Mesajul vine la scurt timp după ce artista a publicat o altă intervenție în mediul online, de această dată adresată mamei și surorii lui Gabi Bădălău. Cântăreața le-a reproșat celor două că nu ar încerca să înțeleagă prin ce trece o mamă care nu poate petrece timp cu unul dintre copiii săi.

În mesajul său, Claudia Pătrășcanu a făcut referire inclusiv la un pasaj biblic despre legătura dintre mamă și copil și le-a întrebat pe cele două femei cum ar reacționa dacă s-ar afla în aceeași situație.

Artista a susținut că acestea ar trebui să înțeleagă suferința prin care trece și a făcut apel la empatie, cerându-le să nu rămână indiferente.