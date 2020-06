Cleopatra Stratan și Edward Sanda au planuri mari împreună. Artista visează la o familie: "Fetița noastră va purta hainele mele din clipul piesei Ghiță"

El în București, ea în Chișinău, iar pandemia le strică planurile. Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc, însă distanța îi ține separați.

"Suntem fericiți, dar acum e o mică problemă pentru că eu nu pot intra în Chișinău până pe data de 30 iunie, fiind stare de urgență", a declarat cântărețul.

Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată: "Oricum vorbeam foarte mult și foarte des și cumva ne-am apropiat inevitabil. Am simțit că avem foarte multe în comun, avem o conexiune foarte frumoasă împreună și suntem chiar la fel în tot. Tot ceea ce am căutat eu vreodată, văd acum în ea. E chiar ce căutam eu", a mai mărturisit Edward Sanda.