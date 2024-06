Corina Bud și-a cerut iertare personal de la Babasha pentru comportamentul său: „Un om pe care l-am rănit fără să vreau”

Corina Bud a revenit cu un mesaj în mediul online! Ce a spus după ce și-a cerut scuze de la Babasha, artistul pe care nu l-a considerat demn de apariția la concertul Coldplay!

După ce a fost aspru criticată în mediul online pentru felul în care a reacționat vis a vis de prezența lui Babasha pe scena de la concertul Coldplay, Corina a decis să își expună punctul de vedere în mediul online, menționând că și-a cerut iertare personal de la artist.

Internauții au văzut ce spune acum cântăreața și au reacționat pe măsură în secțiunea de comentarii.

Citește și: Babasha, despre gestul făcut de Corina Bud după ce el a cântat alături de trupa Coldplay. Ce a ținut să explice cântărețul

Iată ce a spus Corina Bud despre Babasha după ce și-a cerut scuze de la el!

Articolul continuă după reclamă

Corina Bud și-a cerut iertare de la Babasha pentru comportamentul său

„Mesajul ăsta e pentru familia mea, prietenii și fanii mei, pentru cei care m-au înțeles mereu, în toate deciziile, riscurile și greșelile mele.

În ceea ce-l privește pe Babasha, cu el am vorbit personal când emoția știrii era sus, pentru că așa este corect, să vorbesc pe viu cu un om pe care l-am rănit, fără să vreau.

Nu mi-a fost niciodată frică să trăiesc în adevărul meu artistic, care a însemnat mereu curaj, ironie, cringe și, mai ales, emoție exprimată fără filtre. Dar am învățat zilele astea că reacția frustra, la emoție puternică, e foarte bună în muzica pop, dar e periculoasă și greșită când e vorba de opinii care pot fi interpretate ideologic.

Nu există nicio fărâmă de rasism (sau ageism, body-shaming, sexism) în viața și muzica mea, așadar, nici în toată reacția mea la maneaua de pe scena Coldplay. A fost, la unison cu un stadion, șocul unui moment complet nepotrivit, fără context, fără sens. Publicul are mereu dreptate și au huiduit toți un moment, sentimentul că ne este ceva impus, că suntem păcăliți.

Citește și: Corina Bud, pusă la zid după ce a comentat negativ despre Babasha la concertul Coldplay. Inclusiv cântărețul i-a transmis un mesaj

Babasha este un artist tare, are sistem de suport și știe la fel de bine ca toți din industrie care am trecut prin multe huiduieli, că oricare ar fi riscul, te urci pe scenă și îți ții momentul până la capăt. Asta e meseria noastră, face parte din job să fii adulat sau huiduit și bravo lui că a demonstrat că are încredere în arta lui și că face față.

Dar în dialogul ăsta artist-public, care nu e dictatură, ci e cel mai cool spațiu al libertății, fiecare trebuie să își facă treaba și să se exprime liber. Iar noi am simțit că treaba noastră atunci era să dezaprobăm ce ne oferea Coldplay pe scenă.

Toți cei care erau lângă mine pe stadion exact asta mi-au spus că au simțit și o parte din oamenii pe care i-am întrebat în zelul meu tâmp, recunosc, de „reporteriță cringe”.

Nu am dezaprobat o persoană, ci un moment la Coldplay, dar pentru că am rănit un om, mi-am cerut scuze personal.

Pentru că sunt persoană publică și sunt conștientă de responsabilitatea pe care o am, vă spun să nu urâți niciodată, să nu discriminați pe nimeni niciodată, să nu vă lăsați manipulați de cei puternici niciodată, să fiți mândri de ce vă place mereu și să nu vă fie frică să vă exprimați opiniile, gusturile, libertatea. Niciodată.”, a transmis Corina Bud pe pagina sa de Instagram în mai multe poze cu fundal alb și text negru.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși artista și-a dorit să fie înțeleasă, oamenii au început să o pună din nou la zid în secțiunea de comentarii:

„Câte zile ți-a luat să scrii asta? Apoi e un mesaj de scuze, da' nu e de scuze, tu n-ai discriminat, da' pe ceilalți îi rogi rogi să nu discrimineze. E un talmeș balmeș în care nu îți asumi că ai făcut un r***t”

„Nici acum, în al 12-lea ceas nu îți ceri scuze. Ai precizat de atâtea ori că nu ai fost singură. So what?! Puteai să fii singura care nu huiduie. Mda. Trist.”

„Dacă nu ți-ar fi sărit atâta lume în cpa nu-ți mai părea rău. Cu siguranță nu-ți pare rău nici acum, dar încerci să o dregi cumva, mai ales când o întreagă industrie ți-a sărit în cap.” sunt doar câteva dintre comentariile primite.

Citește și: A luat sau nu Babasha bani ca să cânte la concertul Coldplay? Artistul român a lămurit orice speculație