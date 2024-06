Corina Bud a criticat vehement prestația lui Babasha la concertul Coldplay de la Arena Națională, afirmând pe Instagram că tânărul manelist nu avea ce căuta acolo.

Ea a subliniat că „România are valori” și „artiști talentați” care ar fi meritat să cânte alături de solistul Chris Martin.

Babasha, despre gestul făcut de Corina Bud după ce el a cântat alături de trupa Coldplay. Ce a ținut să explice cântărețul

Babasha a fost invitat de solistul Coldplay să interpreteze o piesă împreună, dar momentul său a fost întâmpinat cu huiduieli din partea multora dintre cei 50.000 de spectatori. Corina Bud s-a alăturat celor nemulțumiți de prezența lui Babasha pe scenă și a filmat reacțiile oamenilor pe stradă, întrebându-i ce părere au avut despre momentul tânărului artist de 22 de ani.

„Este dezamăgitor ca într-o țară cu atâția artiști talentați să avem, pe una dintre cele mai mari scene ale lumii, în deschidere Coldplay, un asemenea moment. Lipsit de sens și adevăr. A fost super cringe să fiu pe un stadion care huiduia un om pe o scenă. Publicul are mereu dreptate, simte când ceva e fals, forțat și deloc adevărat. Băi, problema nu e că e manea, ci că momentul a fost prost și total nepotrivit în context. Avem legende, artiști, dacă tot voia PR-ul sau Chris Martin să facă ceva ca tribut pentru arta din România. Avem valori', a scris Corina Bud pe contul său de Instagram.

Babasha a răspuns criticilor Corinei Bud într-un mod calm și înțelept, afirmând că fiecare are dreptul să-și exprime părerea. „E un om și ea, indiferent de orice. Nu este problema mea ce face Corina Bud. Nu Corina Bud stă cu mine la studio să scriu piesele mele bune sau proaste, nu Corina Bud îmi vindecă mie problemele sau gândurile, nu ea mă încurajează. E problema ei ce face. Coldplay mi-a schimbat viața. (…) Nu pot să vă mint, am râs și eu la niște TikTok-uri, am râs de am înnebunit, dar până la urmă fiecare, frate, e liber să facă ce vrea', a spus Babasha în cadrul unui filmuleț de pe platforma TikTok, potrivit viva.ro.

Babasha, prima reacție după ce a fost huiduit la concertul Coldplay

Babasha a povestit cum a ajuns să cânte la Arenele Romane și a venit cu un răspuns pentru cei care l-au huiduit în seara concertului Coldplay. Redăm mai jos mesajul său:

„Nu sunt în măsură să port discuții tocmai fiind în centrul atenției acum, nu vreau să creadă lumea că profit de așa ceva și nici nu sunt în măsură să vorbesc despre așa ceva, las oamenii la buna lor plăcere să judece situația cum trebuie. Dar ceea ce trebuie să spun este, pentru cine nu știe, cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român pentru concertul lor iar ei s-au uitat în topurile muzicale și m-au văzut pe mine. Ei personal au contactat impresarii mei, m-am trezit deodată și nu știu câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate. Pentru că vorbim de un cu totul și cu totul alt nivel și indiferent de toate huiduielile din lume tot aș fi acceptat pentru că așa ceva este o dată în viață. Iar pentru cunoștința voastră am avut chiar și o probă de sunet înainte, că așa este normal, cu Chris Martin personal și i-a plăcut foarte tare de mine.

Mă așteptam să fie păreri împărțite, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de rău. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au luat apărarea. Eu sunt doar un puști de 22 de ani care chiar muncesc, zi și noapte pentru un vis. Indiferent că cânt manele, pentru cine nu înțelege treaba asta maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine. Pentru că uitați străinii ne apreciază, doar românii nu ne apreciază. Vă mulțumesc din toată inima mea și de huiduieli și de orice reacție posibilă. Atât vă mai anunț că pe 13 urmează un show și mai și.”, a spus Babasha într-un videoclip publicat în mediul online.