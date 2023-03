Costel Biju a apărut cu perfuzia în braț, pe rețelele de socializare. Ce s-a întâmplat cu celebrul cântăreț

Costel Biju este prezent pe rețelele de socializare, dar în cadrul unei postări pe care a făcut-o în urmă cu o zi, acesta a apărut cu o branulă în braț, semn că a avut nevoie de ajutor medical din cauza unor stări de rău.

Costel Biju, cu branula și perfuzia în braț. Cum a apărut pe rețelele de socializare și ce a declarat în urmă cu trei luni despre problemele de sănătate

Cântărețul de manele, Costel Biju, și-a îngrijorat fanii cu o imagine în care a apărut în timp ce i se oferea ajutor medical specializat. În postarea pe care a făcut-o la story, Costel Biju a avut o branulă în braț, semn că situația medicală precară l-a depășit și a avut nevoie urgentă de ajutor specializat.

De data aceasta, el nu a mai făcut dezvăluiri cu privire la starea lui de sănătate, dar din ce ne putem da seama, din postarea făcută de el, lucrurile nu arată ideal.

Costel Biju a fost nevoit să apeleze la tratamentul intravenos din cauza stării sale de sănătate precare și continuă să se supună investigațiilor medicale. Acest lucru se datorează faptului că în ultima perioadă nu s-a simțit prea bine, iar teama că ar putea fi vorba de ceva mai grav decât o răceală l-a determinat să ceară ajutorul specialiștilor.

Iată ce declara el în urmă cu trei luni, atunci când a avut nevoie de ajutor medical specializat:

„A trebuit să fac un tratament intravenos pentru că am răcit într-un mod nu foarte plăcut. Munca, oboseala, efortul și transpirația din urmă prestațiilor mele, toate acestea mi-au dăunat și în zilele din urmă am ajuns la pat. Muncind și punând suflet, cum bine știe toată lumea, transpir foarte tare. În restaurante sunt fel de fel de temperaturi scăzute din cauza aerelor condiționate, plus că la terminarea prestațiilor mele, mai ies puțin ud, oricât m-aș schimba de tricou”, povestea Costel Biju, la acel moment, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Cum sună declarația de dragoste pe care i-a făcut-o Costel Biju soției sale

Costel Biju este o persoană împlinită din toate punctele de vedere, iar, acest lucru poate fi observat din rândurile pe care le-a compus pentru soția sa. Acesta se mândrește cu ce are acasă, bruneta primind complimente la fiecare final de propoziție.

Artistul a publicat o imagine cu el și soția lui de pe vremea când erau nași, potrivit Spynews:

„Cea mai frumoasa poza, cea mai frumoasa nașă, cea mai frumoasa soție, cea mai buna alegere din viața mea, cea mai buna mămica, cea mai cuminte femeie, cea mai vrednica, cea mai credincioasa, te iubesc!'', a scris Costel Biju pe rețelele de socializare.

