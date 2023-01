Costel Biju i-a făcut o declarație de dragoste soției sale. Imaginea emoționantă pe care a publicat-o artistul: „Cea mai frumoasă”

Costel Biju se declară o persoană norocoasă. Într-o notă plină de emoție, artistul i-a dedicat soției cele mai frumoase cuvinte. Iată care e declarația de dragoste pe care i-a transmis-o cântărețul de petrecere soției sale.

Cum sună declarația de dragoste pe care i-a făcut-o Costel Biju soției sale

Costel Biju este o persoană împlinită din toate punctele de vedere, iar, acest lucru poate fi observat din rândurile pe care le-a compus pentru soția sa. Acesta se mândrește cu ce are acasă, bruneta primind complimente la fiecare final de propoziție.

Artistul a publicat o imagine cu el și soția lui de pe vremea când erau nași, potrivit Spynews:

„Cea mai frumoasa poza, cea mai frumoasa nașă, cea mai frumoasa soție, cea mai buna alegere din viața mea, cea mai buna mămica, cea mai cuminte femeie, cea mai vrednica, cea mai credincioasa, te iubesc!'', a scris Costel Biju pe rețelele de socializare.

Costel Biju și soția lui, Andreea, au împreună șase ani de relație

Cosel Biju a publicat, anul trecut, o imagine de la nunta cu actuala soție, prin intermediul căreia a dorit să marcheze împlinirea a șase ani de relație. În cadrul descrierii, artistul a transmis un mesaj la fel de emoționant:

„La mulți ani, aleasa mea! 6 ani de la cea mai frumoasă nuntă. 6 ani de când ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu. 6 ani de când am văzut cea mai frumoasă mireasă din viața mea și nici nu am să mai văd vreodată în viața mea mai frumoasă ca tine. 6 ani de când am jurat iubire din suflet până când moartea ne va despărți. La mulți ani, scumpa mea soție! Te iubesc!'', a scris Costel Biju pe rețelele de socializare, citat de sursa menționată mai sus.

Costel Biju a ajuns de urgență la spital în perioada sărbătorilor de iarnă

Costel Biju a fost nevoit să apeleze la un tratament intravenos din cauza stării sale de sănătate precare. Acest lucru se datorează faptului că, în ultima perioadă, nu s-a simțit prea bine, iar teama că ar putea fi vorba despre ceva mai grav decât o răceală l-a determinat să ceară ajutorul specialiștilor:

„A trebuit să fac un tratament intravenos, pentru că am răcit într-un mod nu foarte plăcut. Munca, oboseala, efortul și transpirația din urma prestațiilor mele, toate acestea mi-au dăunat și în zilele din urmă am ajuns la pat.”

„Muncind și punând suflet, cum bine știe toată lumea, transpir foarte tare. În restaurante sunt fel de fel de temperaturi scăzute din cauza aerelor condiționate, plus că la terminarea prestațiilor mele, mai ies puțin ud, oricât m-aș schimba de tricou. Am programare la CT să vedem exact dacă răceală mi-a afectat și plămânii.", a declarat, la vremea respectivă, Costel Biju pentru Antena Stars.

