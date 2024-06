CRBL, dezvăluiri neașteptate despre fosta soacră. Experiența pe care nu și-ar dori să o mai repete

CRBL a fost mai sincer ca niciodată și a făcut dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta.

CRBL este de departe unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Dacă pe plan profesional înflorește, viața personală nu i-a fost doar lapte și miere. După mai bine de 16 ani de relație, CRBL și Elena, soția sa, au decis să meargă pe drumuri separate și să divorțeze. Artistul a fost trasparent cu decizia lor, așa cum s-a întâmplat și recent, când a dezvăluit o experiență pe care a avut-o cu fosta soacră și mama sa.

CRBL, mai sincer ca niciodată: „Să nu faceți și voi”

CRBL a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit într-un interviu pentru Unica.ro despre cele mai palpitante experiențe din viața sa. Potrivit mărturisirilor artistului, se pare că totul are legătură cu vacanțele petrecute alături de soacra și mama lui.

„Să punem în ghilimelele de rigoare <<neplăcută>>. Mai mult o transform într-un sfat. Vă sugerez să nu faceți și voi. Nu plecați în vacanță niciodată cu mama și cu mama soacră. Lăsați pe una din ele acasă sau mai bine pe amândouă. Aia nu e o vacanță. E o chestie pe care nu trebuie să o faci niciodată în viață. Eu am făcut-o, am testat-o, o încadrăm la sport extrem (râde)”, a mărturisit CRBL pentru Unica.ro.

Cum se înțeleg CRBL și Elena în prezent

CRBL și Elena Viscu au anunțat că divorțează în urmă cu câteva luni, iar vestea i-a luat prin surprindere pe mulți, mai ales că nimeni nu bănuia că între ei există probleme. Cu toate că au ales să meargă pe drumuri separate, cei doi au decis să păstreze legătura de dragul fiicei lor, Alessia.

„Și eu și Elena trebuie să facem echipă în continuare pentru Alessia. Ne mai împărtășim lucruri unul altuia ca să putem să vedem care e traiectoria. Nu trebuie să fie nici tata prea cool și mama foarte drastică, nici viceversa. Trebuie să echilibrăm cumva situația”, a mai adăugat CRBL potrivit sursei citate.

Cum a început povestea de dragoste dintre CRBL și Elena

CRBL și soția lui, Elena au avut o relație de peste 16 ani. Cei doi s-au cunoscut în sala de dans.

„A fost o dragoste la prima vedere, cumva, de la mine. Că am început să o văd eu, nu doar ca pe doamna coregraf, am început să o vad și ca pe domnișoara... Și atunci deja am început să poftesc și pentru mine a fost de ajuns. Și am acționat. M-am dus repede să nu o ia altul.”, a dezvăluit CRBL.

De asemenea, cei doi au dezvăluit că prima lor întâlnire a fost una „sub acoperire”, pentru că, la acel moment, cei din jur nu știau că sunt împreună.

„Prima noastră întâlnire a fost la un film. Am ieșit la cinematograf, cu mai mulți, să nu pară că suntem cumva împreună”, a povestit artistul. „A fost, teoretic, prima întâlnire, dar nu a fost prima întâlnire. A fost o întâlnire sub acoperire. Am mers la un film.”, și-a amintit și Elena.