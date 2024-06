În ce relații a rămas CRBL cu fiica sa după divorț. Artistul a făcut mai multe dezvăluiri despre Alessia, dar și despre cariera sa

CRBL și Elena au anunțat recent că s-au despărțit. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea. Artistul a făcut o serie de dezvăluiri despre viața de după divorț, dar și despre planurile sale de viitor.

CRBL a trecut printr-o perioadă dificilă, separându-se de Elena, cea care i-a fost alături mai bine de 16 ani. Artistul este la al doilea divorț, la vârsta de 20 de ani căsătorindu-se cu Andreea.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile.Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a fost mesajul oficial postat de CRBL pe Instagram.

Cei doi s-au cunoscut în sala de dans și, după cum a mărturisit celebrul artist, a fost dragoste la prima vedere.

CRBL și Elena au împreună o fiică, Alessia, în vârstă de 14 ani, care le-a moștenit talentul artistic. În ciuda divorțului, ambii sunt foarte implicați în viața fiicei lor și o sprijină în tot, mai ales în această perioadă.

CRBL și fosta soție pare că și-au găsit echilibrul după divorț. Cei doi au o relație de prietenie foarte bună și ar face orice pentru binele fetiței lor.

„Indiferent de ce crede lumea, noi am luat o decizie împreună”, spune artistul. „Suntem printre puținele cupluri care sunt suficient de mature în a lua astfel de decizii. (...) Îmi place să merg înainte, optimist. (...) Mă las condus după ziua de mâine.”

Alessia locuiește în prezent cu mama sa, însă păstrează legătura cu tatăl său. Artistul are o relație strânsă cu fiica sa și mărturisește că vorbesc zilnic, chiar dacă acum se văd mai des în weekend.

CRBL a dezvăluit că fiica sa își dorește o carieră în domeniul artistic: „Îi place să cânte, să danseze, mai nou îi place să filmeze și să își editeze videourile, îi place tot ce ține de unboxing, îi place să citească, experimentează lucruri noi, cum ar fi să învețe să vorbească mandarină”, a spus el într-un interviu mai vechi.

„Sunt un tată permisiv în limita bunului simț, educației. Tolerez, dar nu post să trec peste cei 7 ani de acasă, respectul, iubirea, acolo rămân destul de sever, nu e cazul Alessiei, ea așa a fost învățată, dar trec mai repede nimicurile”, a mai adăugat fostul concurent de la Power Couple România.

Recent a acordat un interviu în care a vorbit despre o colaborare artistică împreună cu fiica sa. Cei doi își doresc să apară în fața publicului, iar dacă timpul și școala le-o permite este posibil să se întâmple cât mai curând. De asemenea, artistul își dorește ca, în vacanța de vară, Alessia să îl însoțească la concerte.

Totodată, mărturisește că adolescentei îi place foarte mult să stea în backstage și să privească evenimentele din această perspectivă.

„Suntem în categoria work in progress și e posibil. Chiar acum e în derulare un moment în care ar trebui să apară și ea, dar să vedem cu școala și cu filmările dacă ne sincronizăm, dacă nu, mai amânăm. (...)

Vorbim zilnic evident despre toate întâmplările de la școală și nu numai, iar cu văzutul mai pe weekend, pentru că în timpul săptămânii are școală, după școală are canto, are dans, e mai complicat. Acum că vine vacanța, pot să o mai iau cu mine pe la concerte. Îi place foarte mult să stea în backstage, să vadă cum se întâmplă, cum se face, că are și lumea de dincolo de scenă.

Ce planuri profesionale are CRBL în viitorul apropiat

Fanii trupei SIMPLU s-au bucurat de reuniune la cel mai recent concert al lui Smiley de pe Arenele Romane. CRBL a urcat pe scenă alături de vechiul său prieten, încântând audiența.

Artistul a dezvăluit în cadrul interviului amintit mai sus că în această vară va culege roadele unei munci de doi ani. În tot acest timp, CRBL a muncit pentru a-și redefini stilul, pentru a recontrui traiectoria muzicală.

„Vara asta este vara în care CRBL în sfârșit ajunge din nou în urechea oamenilor, adică am muncit pentru treaba asta, de doi ani de zile tot muncesc până să-mi găsesc felul, traiectoria muzicală.

Vara asta o să fiu și pe la festivaluri, o să fiu și alături de Smiley, o să mergem la Costinești la Beach, Please!, o să fim și la Untold. O să fiu și pe la concerte, evident, urmează să lansez piesa mult așteptată.

Piesa e <<Cerul e albastru, iarba-i verde>>. Sper să îi spunem așa, e cam lung titlul, dar ar mai fi o variantă să îi spunem <<Suntem rachete>>. Vedem cum o să o decidem.

Este o piesă pentru dans, pentru oameni, pentru bună dispoziție exact ca mine. Știi cum e, dau din starea mea de bine la toată lumea!” mărturisește CRBL cu entuziasmul specific.