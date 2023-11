Creața de la Chefi la Cuțite însărcinată din nou! Cum arată cu câteva zile înainte să nască și ce le-a mărturisit fanilor

Creața de la Chefi la Cuțite a făcut un anunț pe Instagram prin care i-a uimit pe fani. Aceasta este din nou însăricată, dar a ținut totul ascuns până de curând. Cum arată Cristina Lupu acum. Mai are foarte puțin timp și va naște cel de al treilea copil.

Cristina Lupu, cunoscută cu porecla de Creața, este din nou însărcinată. Frumoasa mămică așteaptă cu sufletul la gură să dea naștere celui de al treilea copil. Aceasta a ținut sarcina secretă cât a putut de mult, dar în ultimele postări de pe Instagram a mărturisit internauților care este cea mai mare bucurie a ei din ultimul timp.

Creața inițial s-a făcut cunoscută în mediul online, iar mai târziu a participat la emisiunea Chefi la Cuțite, sezonul 6. Aici a câștigat aprecierea multor oameni care încă nu o cunoșteau din mediul online și a rămas îndrăgită de un număr foarte mare de internauți.

În prezent, aceasta are o comunitate de aproape 600 000 de urmăritori pe Instagram, acolo unde postează cele mai importante momente din viața ei. Cel mai recent și special moment pe care l-a anunțat este faptul că urmează să nască pentru a treia oară.

Citește și: Cristina Lupu, cunoscută drept Like Creața, va deveni mămică pentru a doua oară. Cum arată acum burtica ei de gravidă

Creața va fi din nou mămică. Concurenta la de Chefi la Cuțite așteaptă al treilea copil

Creatoarea de conținut și-a dorit această sarcină foarte mult și suține că nu crede că se va opri aici. Creața își dorește patru copii care să fie apropiați de vârstă și se bucură de fiecare moment pe care îl petrece cu aceștia.

La începutul acestei săptămâni, Creața a postat pe pagina personală de Instagram câteva imagini pe care le-a făcut în urmă cu o lună și jumătate alături de soțul ei, Claudiu Brinza. Imaginile sunt de la cununia civilă care a avut loc în luna iulie, unde aceasta avea deja burtica vizibilă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate acestea, Cristina Lupu și Claudiu Brinza au ținut secretă și cea de a treia sarcină, la fel cum au procedat și cu celelalte două. Creața i-a obișnuit pe fani să vină cu vești surprinzătoare atunci când nu nimeni se așteaptă, iar de data asta i-a reușit din nou.

Citește și: Like Creața a născut o fetiță. Prima imagine publicată de Cristina Lupu cu bebelușul ei

Frumoasa mămică a dezvăluit că urmează să nască într-un timp foarte scurt.

„În urmă cu o lună și jumătate… Acum ne pregătim să devenim din nou părinți. Peste câteva zile se mărește familia” a anunțat Creața pe pagina personală de Instagram.

Internauții au rămas surprinși și au felicitat-o pe mămică. Unii dintre ei au făcut presupuneri cu privire la sexul copilului, deoarece aceasta încă nu a anunțat dacă va mai avea o fetiță sau primul băiat.

„Ce am pierdut? Eu am rămas la postarea când a anunțat că vine al doilea bebe. Felicitări!” , „Felicitări!! Casă de piatră. wow: a treia sarcină” , „Tot fetiță?”, „Nu pot să cred. woww ce curajoasă ești! Felicitări!! Nu am știut că ești iar însărcinată. femeie curajoasă” sunt câteva comentarii prin care internauții au ținut să o felicite pe Cristina Lupu.

Citește și: Like Creața se pregătește să devină mămică. Cum arată acum Cristina Lupu, vloggerița care a participat la Chefi la cuțite