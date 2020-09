Crezi că au viața perfectă? Iată 10 motive pentru care viața surorilor Kardashian nu e de invidiat

Keeping Up With The Kardashians este show-ul care le pune pe tavă fanilor toate detaliile din viața familiei. Acum, fiecare dintre cele cinci surori Kardashian are familie ei, iar Kris Jenner are un număr generos de nepoți.

Pentru fetele din familia Kardashian există anumite lucrurile pe care nu le pot cumpăra și nici nu le mai pot recupera. Uite despre ce este vorba:

1. Nu vor mai avea niciodată o viață normală, fără camere de filmat

2. Trebuie să fie mereu foarte aranjate, ceea ce înseamnă că nu vor mai mai ști cum este să fie natural