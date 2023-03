Cristian Boureanu, prins băut la volan și sancționat pe loc de către polițiști. Amenda usturătoare pe care a încasat-o afaceristul

Cristian Boureanu a fost oprit de către Poliția Rutieră și supus la un test de alcoolemie, după ce acesta ar fi făcut o manevră neregulamentară în trafic, potrivit Viva.ro. Ofițerii au descoperit că omul de afaceri avea 0,11 mgL alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care s-a ales cu suspendarea permisului, dar și cu o amendă frumușică, potrivit sursei citate.

Amenda usturătoare pe care a încasat-o Cristian Boureanu

Polițiștii de la rutieră au fost cu ochii pe el și au sesizat manevra de depășire neregulamentară făcută de către omul de afaceri, motiv pentru care a fost tras pe dreapta. Pe lângă suspendarea permisului pentru 150 de zile, Cristian Boureanu s-a ales și cu o amendă usturătoare în valoare de 2.175 de lei, potrivit sursei citate mai sus.

Omul de afaceri a fost oprit de polițiștii de la rutieră, în timp ce se afla la volanul mașinii sale, pe DN1, în Comarnic, potrivit Viva.ro.

„În jurul orei 17:15, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Prahova, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN1, în orașul Comarnic au oprit pentru control un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din municipiul București, care ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară.”, se arată în comunicatul transmis de polițiști și citat de Viva.ro.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,11 mgL alcool pur în aerul expirat, ulterior bărbatul solicitând recoltare de probe biologice de sânge. În cauză, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.175 de lei și i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru 150 de zile.”, au mai transmis oamenii legii, citați de sursa menționată mai sus.

Care sunt primele declarații pe care le-a făcut Cristian Boureanu, după ce a fost prins băut la volan

Cristian Boureanu a făcut primele declarații la Antena Stars, acolo unde a afirmat că nu a consumat alcool și nu s-a urcat beat la volan, citat de Spynews. În plus, el motivează că a mâncat de post și că, în urmă cu o seară, a fost la o aniversare, motiv pentru care i-ar fi ieșit alcoolemia în aerul expirat:

„Ca răspuns la toate discuţiile apărute, este un fapt de viaţă. A fost chiar acceptat de Poliţia Rutieră şi de Insitutul Mina Minovici până acum vreun an. Era după amiază la 16:30. Cei care mă cunosc în ultimii 20 de ani ştiu că eu dacă beau două degete de vin, nu mă mai urc la volan. Sunt cel mai bun client, din punctul acesta de vedere, al taximetriştilor şi în niciun caz nu aş fi făcut aşa ceva la drum lung, nici când eram mai tânăr şi mai prost. Am fost oprit pentru alt motiv. Eu mănânc de post. Astăzi nu mâncasem absolut nimic. Tot aşa, cei care mă cunosc, ştiu că ţin fasting, câte 16-18 ore şi băusem doar apă. Aseară mâncând doar nişte legume şi fiind la o zi de naştere, probabil mi-a rămas în respiraţie.”, a declarat Cristian Boureanu, în exclusivitate, la Antena Stars, citat de Spynews.

Omul de afaceri a mai adăugat că nu a consumat băuturi alcoolice, iar tocmai din acest motiv, „la cererea lui” s-a urcat în mașina de poliție și a mers la spital, ca să îi fie recoltate probele biologice:

„Ca dovadă că nu am băut, m-am urcat cu poliţiştii din proprie iniţiativă, la cererea mea, şi am mers la spital, unde mi s-au recoltat probe biologice. Sper să iasă 0.0. Mi s-a spus că este foarte posibil la 0.11 să iasă 0.0. Nu eram inconştient, dacă ştiam că am băut, să mai pierd încă două ore să mă duc până la Sinaia, la spital, ca să îmi colecteze probe biologice. Se întâmplă, nu am făcut nimic grav. Asta este. Poliţiştii au fost foarte ok. Viaţa merge mai departe.”, a mai declarat Cristian Boureanu, în exclusivitate, la Antena Stars, citat de Spynews.

