Cristina Cioran, primele declarații după ce a fost surprinsă în club cu fostul logodnic: „El m-a luat de mână”

Cristina Cioran a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Alex Dobrescu, alături de care are și o fetiță superbă. Cei doi și-au spus „adio” în luna noiembrie a anului trecut, fapt care a uimit pe toată lumea, mai ales că în urmă cu doar două săptămâni, bărbatul o ceruse de soție.

Despărțirea lor a fost una presărată cu multe certuri și declarații compromițătoare, dar iată că cei doi au uitat de toate cele întâmplate și au fost văzuți din nou împreună la scurt timp de la despărțire.

Cristina Cioran, primele declarații despre întâlnirea cu Alex Dobrescu. Ce spune despre împăcare

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au fost surprinși în același club, ba chiar mai mult decât atât, cei doi au plecat ținându-se de mână. Întrebată de jurnaliștii Spynews care este relația celor doi acum și dacă este vorba despre o împăcare, Cristina Cioran a răspuns vehement: ,,Ne-am întâlnit întâmplător în club, am mai vorbit și după am plecat împreună și la clubul de lângă. El m-a luat de mână într-adevăr, dar nu ne-am împăcat. A fost așa o seară zăpăcită”.

Cu toate că declară că între ei nu mai poate fi vorba despre o relație în acest moment, Cristina Cioran nu exclude o împăcare cu tatăl fetiței sale.

„Nu, nu, a fost așa o seară zăpăcită (n.r. nu s-au împăcat). Nu exclud nimic, dar nici nu cred că se va întâmpla asta (n.r. să se împace). Nu suntem un cuplu”, a mai spus Cristina Cioran.

În ce relații au rămas Cristina Cioran și Alex Dobrescu după separare

Nu este pentru prima dată când Cristina Cioran este văzută alături de fostul logodnic. La începutul acestui an, cei doi au fost surprinși din nou împreună, însă de data asta, fosta prezentatoare tv a recunoscut că a fost o întâlnire programată. Vedeta spune că cei doi au rămas în relații amiabile în așa fel încât să o poată crește împreună pe fiica lor.

„Nu a fost o întâlnire întâmplătoare, am stabilit să ne întâlnim, să mergem la mall, să mai vorbim, să mai vadă fetița, deci, a fost o întâlnire programată. Ne-am întâlnit, am vorbit puțin, după care ne-am dus la masă, după care am plecat acasă. Nu știu despre ce am vorbit acolo, dar am vorbit lucruri despre care vorbesc oamenii când se văd. Nu nu am vorbit despre asta, nu știu de unde până unde. Despre ce vorbesc doi foști parteneri… și despre micuța noastră, că de aia ne-am văzut”, a mărturisit atunci Cristina Cioran, pentru Antena Stars.

