Alex Dobrescu și-a refăcut viața după ce s-a despărțit de Cristina Cioran. Cum arată femeia cu care s-a pozat sărutându-se

În urmă cu aproximativ o lună, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au decis să meargă pe drumuri separate. Deși în timpul scandalului cu Poliția, bărbatul a afirmat că el și actrița sunt încă împreună, iată că lucrurile nu stau deloc așa.

Citește și: Cum a reacționat Cristina Cioran după ce s-a zvonit că s-a împăcat cu tatăl fetiței sale.Alex Dobrescu: Toată lumea mă terorizează

Alex Dobrescu s-a pozat în lift alături de o tânără misterioasă

Fostul iubit al Cristinei și-a găsit deja pe altcineva. Alex Dobrescu s-a fotografiat alături de o femeie misterioasă, în lift, în timp ce se sărutau.

Mai mult, bărbatul a completat fotografia cu o melodie pe fundal, hit interpretat de Elvis Presley – Can`t help falling in love.

În captura publicată de Cancan, Alex Dobrescu poartă o ținută neagră, peste care are o jachetă colorată. Femeia din imagine a îmbrăcat blugi deschiși la culoare, sneakerși nude și o geacă neagră. Ea ține piciorul pe oglinfă și îl sărută pe Alex Dobrescu, care e întors spre ea, cu telefonul în mână.

Citește și: Alexandru Dobrescu, tatăl copilului Cristinei Cioran, implicat într-un scandal cu Poliția. Cum a „sfidat” autoritățile

Pe 2 noiembrie, Alex Dobrescu afirma că este fostul iubit al Cristinei Cioran. La scurt timp după ce el a anunțat despărțirea, Cristina Cioran a confirmat cele spuse de tatăl fiicei sale și a susținut că au decis să ia o pauză, după ce au avut câteva disensiuni în cuplu.

„Am căzut de comun acord să luăm o pauză. Ne iubim, dar avem niște divergențe de opinii”, a spus Cristina Cioran pentru Fanatik.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au devenit părinți în iulie 2021

În vara anului 2021, Cristina Cioran și Alex Dobrescu deveneau părinții unei fetițe superbe. Micuța Ema s-a născut prematur din cauza unor probleme în sarcină.

La scurt timp după ce și-a adus copilul pe lume, Cristina Cioran s-a filmat în timp ce plângea. Ea i-a rugat pe internauți să se roage pentru sănătatea fetiței sale.

Ulterior, vedeta a șters imaginile în care nu-și putea stăpâni lacrimile și le-a precizat urmăritorilor săi că situația se ameliorează.

Citește și: De ce s-au despărțit, de fapt, Cristina Cioran și tatăl copilului ei: „Îmi pare rău că s-a aflat așa”

„Sunt puternică, și fetița mea este puternică. A venit mai devreme, însă. Rugați-vă pentru mine și pentru ea. Mai mult pentru ea!”, spunea Cristina CIoran la cu lacrimi în ochi, la scurt timp după ce a născut prematur.

La 5 zile de la naștere, Cristina Cioran a fost externată din spital, însă fiica ei a rămas sub supravegherea medicilor.

Jurații-surpriză ai sezonului 13 iUmor au revenit într-un episod special ▶ Vezi integral în AntenaPLAY