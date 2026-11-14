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Cristina Ich ar da casa superbă din Miami pe un apartament mic în New York. De ce visează la această schimbare

Cristina Ich a vorbit despre experiența sa în Miami și a explicat de ce ar prefera un apartament mic în New York în locul casei superbe în care locuiește acum.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 20:00 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 16:18
Cristina Ich ar da casa superbă din Miami pe un apartament mic în New York | facebook
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Cristina Ich a făcut dezvăluiri despre viața în Statele Unite și despre orașul în care s-ar simți cu adevărat acasă. Deși locuiește într-o casă superbă în Miami, vedeta spune că nu se regăsește în acest oraș și că preferă agitația din New York.

Aceasta a explicat că are nevoie de oameni, de activități culturale și de locuri în care să se plimbe. Mai mult, ar renunța fără ezitare la locuința spațioasă din Miami pentru un apartament de doar 50 de metri pătrați în New York.

Cristina Ich nu se regăsește în Miami. De ce preferă New York

Cristina Ich a vorbit deschis despre experiența sa în Miami și a explicat de ce nu s-ar vedea locuind acolo pe termen lung. Deși stă într-o casă superbă, vedeta spune că nu se regăsește în stilul de viață din Miami. Creatoarea de conținut a mărturisit că preferă agitația din New York și a mărturisit că fiecare vizită în Miami îi amintește cât de mult iubește România.

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„De fiecare dată când vin la Miami îmi dau seama cât de mult iubesc România. Deci dacă am spus ceva urât vreodată despre țara mea, îmi cer scuze. Iubesc România. Eu aș putea să stau în două locuri. În România, sau la New York. Voi să vă bucurați pentru mine când vă spun că m-am mutat la New York. În schimb, să nu vă bucurați pentru mine că sunt la Miami. Urăsc căldura, nu că o urăsc, o detest. De fiecare dată când e soare sunt în depresie. (...) Când plouă mă simt bine. (...) Stau o vreme la Miami, după care plec la New York”, a spus Cristina Ich.

Influencerița a explicat că nu îi place stilul de viață din Miami. Deși orașul poate fi o alegere bună pentru o vacanță, nu este locul în care și-ar dori să locuiască permanent. Cristina Ich spune că are nevoie să fie înconjurată de oameni și să aibă acces la cât mai multe activități.

Un alt lucru care o deranjează este dependența de mașină. În opinia sa, dacă locuiești într-o zonă rezidențială din Miami, ai nevoie de autoturism pentru aproape orice deplasare. Acest lucru nu i se potrivește, mai ales că preferă să exploreze orașul pe jos.

„Aici nu îmi place, clar nu îmi place, dar pentru vacanță, pot să suport o lună, două. (...) Eu am nevoie de oameni, am nevoie să ies, să mă plimb. Aici dacă stai într-o zonă rezidențială depinzi de mașină, iar mie nu îmi place asta cu mașina. Nu ai unde să te duci. Nu poți să te duci la plajă, la cumpărături, la mall. E plictisitor. Eu am nevoie să văd artă, muzee, să mă plimb, să mă duc la musical, la teatru”, a mai spus Cristina Ich.

Cristina Ich ar renunța la casa din Miami pentru un apartament de 50 de metri pătrați

Chiar dacă locuiește într-o casă superbă în Miami, Cristina Ich spune că spațiul și confortul nu sunt cele mai importante pentru ea atunci când alege un loc în care să trăiască. Ea pune mai mult preț pe experiențele pe care i le poate oferi un oraș.

New York este, din acest punct de vedere, alegerea ei. Acolo poate merge la teatru, la musicaluri, la muzee și se poate plimba fără să depindă permanent de mașină.

Cristina Ich a explicat că ar prefera un apartament mic în New York în locul casei spațioase din Miami. Pentru ea, contează mai mult să aibă ce face și să se simtă bine în orașul în care locuiește.

„Stau într-o casă superbă, imensă, dar nu contează, dacă îmi oferi 50 mp la New York, aleg 50 mp clar. De ce? Pentru că acolo am ce să fac”, a declarat Cristina Ich.

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