Poți locui gratis în New York, dacă accepți o condiție. Ce trebuie să faci pentru a beneficia de cazare fără chirie

Poți locui gratuit în New York, fără să plătești chirie sau cazare. Află ce condiție trebuie să îndeplinești pentru a sta în Manhattan, Brooklyn sau Queens.

Persoanele care visează să viziteze New York-ul, trebuie să știe că pot locui gratuit în casele unor localnici. În schimbul cazării, aceștia trebuie să aibă grijă de locuință și, în unele cazuri, de animalele de companie ale proprietarilor plecați în vacanță. Ofertele sunt disponibile în cartiere precum Manhattan, Brooklyn și Queen.

Poți locui gratis în New York, dacă accepți o condiție

O vacanță în New York poate deveni destul de costisitoare, mai ales când vine vorba despre cazare. Există însă o variantă prin care poți economisi bani și poți descoperi orașul fără să plătești hotel sau chirie.

Este vorba despre o platformă online care pune în legătură proprietarii care pleacă de acasă cu persoane dispuse să le îngrijească locuințele și, uneori, animalele de companie. În schimbul acestui ajutor, vizitatorii pot locui gratuit în casele respective, pentru perioade care pot ajunge la câteva săptămâni.

Articolul continuă după reclamă

Această oportunitate este disponibilă prin intermediul platformei TrustedHousesitters. Serviciul îi ajută pe cei care pleacă în vacanță să găsească persoane de încredere care să aibă grijă de casele lor cât timp sunt plecați.

În loc să plătească pe cineva pentru acest serviciu, proprietarii oferă posibilitatea unei cazări gratuite. Așadar, persoanele care acceptă să se ocupe de locuință pot sta acolo fără să plătească chirie.

Ofertele sunt disponibile în mai multe zone ale orașului New York, inclusiv Manhattan, Brooklyn și Queens.

Ce trebuie să faci în schimbul cazării

Condiția este simplă, dar presupune responsabilitate. Persoanele acceptate trebuie să aibă grijă de locuință și să respecte cerințele proprietarilor.

În cele mai multe cazuri, acest lucru înseamnă să hrănească animalele, să le scoată la plimbare și să se asigure că au tot ce le trebuie. De asemenea, trebuie să păstreze casa curată și să îi țină la curent pe proprietari cu privire la starea animalelor.

Responsabilitățile diferă de la o ofertă la alta. Unele persoane trebuie să aibă grijă doar de o pisică, în timp ce altele pot primi în grijă unul sau mai mulți câini. De aceea, este important ca doritorii să citească atent fiecare anunț înainte de a aplica.

Citește și: Cel mai bântuit drum din lume, la doar 50 de minute de New York. Ce spun șoferii că au văzut acolo