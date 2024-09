Cristina Ich, prima reacție după speculațiile că i-a „furat” soțul celei mai bune prietene. A recunoscut că este într-o relație

Cristina Ich a dat cărțile pe față în scandalul momentului. Cum comentează speculațiile că i-a distrus căsnicia celei mai bune prietene după ce a fost filmată braț la braț cu fiul unui cunoscut milionar.

Celebra influenceriță Cristina Ich se află în mijlocul unui scandal cu iz de amantlâc, ce ține primele pagini ale tabloidelor de câteva zile. Fosta noră a lui Victor Pițurcă este acuzată că ar fi destrămt căsnicia unui bine cunoscut om de afaceri. De aici și speculațiile că i-a „furat” soțul celei mai bune prietene.

Vedeta susține că nu se simte vinovată cu absolut nimic pentru că la momentul în carea ea și bărbatul au început să își exprime sentimentele, el era divorțat. La rândul ei, încheiase relația cu Alex Pițurcă în urmă cu doi ani.

Cum comentează Cristina Ich speculațiile că i-a distrus căsnicia celei mai bune prietene

În acest context, Cristina Ich a intrat în direct, prin telefon, la Un show păcătos de pe Antena Stars pentru a explica situația. Ea a negat vehement acuzațiile și a spus cum au stat lucrurile, de fapt.

Aceasta a recunoscut că este într-o relație, care a început, însă, când ambii erau singuri. Mai mult, vedeta a ținut să specifică că între ea și cealaltă femeie nu a fost vorba despre o prietenie, ci doar o relație profesională.

„Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (...) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la tv, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (...)

Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare.

În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. (...) Având în vedere că și ea și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber”, a declarat Cristina Ich la Un show păcătos.

În ce relații a rămas Cristina Ich cu Alex Pițurcă. Cei doi au împreună un băițel, dar nu au fost căsătoriți

Crisitina Ich și Alex Pițurcă au trăit o frumoasă poveste de dragoste în urma căreia a rezultat și un băiețel. Cei doi nu au fost căsătoriți și vedeta a ținut, de asemenea, să clarifice mai multe informații eronate apărute în presă zilele acestea.

„Pentru mine e foarte important să subliniez că nu am fost niciodată căsătorită cu Alex Pițurcă. (...) Vreau să precizez că nu există nicio bază pentru acuzațiile potrivit cărora aș fi avut vreodată statutul de amantă. Am avut o relație cu Răzvan Petrovici în anul 2015 fără vreo implicație imorală, el fiind divorțat din anu 2007. În plus, speculațiile și presupusa relație cu un domn Sorin Crețeanu sunt complet nefondate. (...) Nu există nici măcar o relație de amiciție”, a mai declarat Cristina Ich.

Deși relația lor s-a încheiat în urmă cu mai mulți ani, Cristina Ich a rămas în relații foarte bune cu fiul lui Victor Pițurcă.

„Nepotrivire de caracter. (...) dar asta nu înseamnă că nu rămâne tatăl copilului meu, un om extraordinar, dar nu pentru mine. Am rămas în relații foarte bune. Nu contează ce am eu în interiorul meu. Frustrările nu vreau să le simtă copilul meu. Pentru Noah, Alexandru este și va fi cel mai bun tată toată viața”, a mai spus Cristina Ich la Un show păcătos.