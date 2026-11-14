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Cristina Ich s-a mutat temporar în America împreună cu fiul ei. Vedeta l-a înscris și la școală acolo. Ce planuri are

Cristina Ich s-a mutat temporar în America alături de fiul ei, pe care l-a înscris și la o școală din SUA. Ce planuri are creatoarea de conținut și cât va dura experiența peste Ocean.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 14:00 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 22:36
Cristina Ich s-a mutat temporar în America împreună cu fiul ei | instagram.com
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Cristina Ich a plecat pentru câteva luni în America, alături de fiul său. Influencerița va petrece o perioadă în Miami, după care va merge la New York.

Cristina Ich s-a mutat temporar în America împreună cu fiul ei. Vedeta l-a înscris și la școală acolo. Ce planuri are

Cristina Ich va locui câteva săptămâni în SUA, împreună cu fiul ei. Creatoarea de conținut a ales să nu plece singură și a făcut toate pregătirile necesare pentru ca băiatul ei, Noah, să o însoțească. Inclusiv în ceea ce privește școala, aceasta a găsit o soluție pentru perioada petrecută peste Ocean.

Planurile Cristinei Ich includ două dintre cele mai cunoscute orașe din Statele Unite. Mai întâi, vedeta va sta o perioadă în Miami, după care va pleca la New York. Nu este vorba despre o mutare definitivă, spune ea, ci despre o experiență pe care își dorește să o trăiască pentru câteva luni.

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Cristina Ich a explicat că nu ar putea sta prea mult timp departe de fiul ei. Chiar dacă are posibilitatea să îl lase în grija bunicilor, sau a tatălui lui, nu își dorește să petreacă perioade lungi fără el.

„Stau o vreme la Miami, după care plec la New York. L-am luat și pe fiul meu cu mine, că nu pot să stau, deci maxim pot să stau o săptămână când știu că e cu mama, cu taică-su. Eu nu pot să stau fără fiul meu o perioadă lungă de timp, de asta am rezolvat și la școală, și cu școala de aici, chiar dacă e vorba despre câteva luni, e și un soi de experiență să văd dacă îmi place”, a spus Cristina Ich.

Cristina Ich, o nouă experiență în America alături de fiul ei

Pentru vedetă, perioada petrecută în Statele Unite este și o ocazie de a vedea cum i se potrivește viața de acolo. Deocamdată, nu a vorbit despre o mutare permanentă. Vrea să încerce această experiență timp de câteva luni și să vadă dacă se simte bine în America.

Așadar, următoarele luni vor însemna o schimbare de ritm pentru cei doi. Miami și New York sunt orașele în care Cristina Ich își va petrece timpul, iar experiența din America ar putea să o ajute să decidă dacă își dorește să sr stabilească peste Ocean.

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