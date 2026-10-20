Cristina Ich a dezvăluit ce mânca în timpul sarcinii. Ce obicei avea în fiecare noapte: „Nu am simțit așa foame în viața mea”

Cristina Ich a dezvăluit ce mânca în timpul sarcinii cu Noah, cum își potolea foamea noaptea și ce sfaturi primea de la medicul ei.

Cristina Ich a făcut o serie de dezvăluiri despre perioada în care era însărcinată cu fiul ei, Noah. Vedeta a povestit cât de atentă a fost la alimentație, ce obișnuia să mănânce atunci când se trezea înfometată în mijlocul nopții, dar și ce sfaturi primea de la medicul care i-a urmărit sarcina. Mai mult, a dezvăluit și un episod amuzant petrecut chiar înainte să nască.

Cristina Ich a dezvăluit ce mânca în timpul sarcinii. Ce obicei avea în fiecare noapte

Cristina Ich a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante perioade din viața sa, cea în care era însărcinată cu fiul ei, Noah.

Prin intermediul unor mesaje publicate pe Instagram, vedeta le-a povestit urmăritorilor cum a reușit să își organizeze alimentația în cele nouă luni de sarcină, deși, după cum mărturisește, se confrunta cu o foame pe care nu o mai experimentase niciodată. Deși avea adesea poftă de dulciuri și alte alimente, Cristina Ich spune că a încercat să fie cât mai atentă la ceea ce mânca, atât pentru ea, cât și pentru copilul ei.

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Ce mânca Cristina Ich în timpul sarcinii cu Noah. Vedeta se trezea noaptea din cauza foamei

Cristina Ich a recunoscut că perioada sarcinii a venit la pachet cu un apetit neobișnuit. Vedeta spune că se trezea inclusiv în mijlocul nopții pentru a mânca, însă găsise o soluție simplă pentru a-și potoli foamea: morcovii. Mai mult, își pregătea din timp porții pe care le păstra în frigider, astfel încât să le aibă la îndemână ori de câte ori simțea nevoia: „Mamă, eu în sarcină mă trezeam noaptea cu o foame incredibilă. Dar morcovul mi-a salvat viața. Mâncam câte unul, doi, trei, îmi făceam sticks-uri de morcov. Aveam pachete, pachete, pachete în frigider. Ce să mănânc la 12 noaptea? Prăjituri? Nu, că îmi zisesem că nu vreau să mă chinui după să dau jos. Nu înțeleg nici acum foamea de la miezul nopții”, a povestit Cristina Ich pe Instagram.

Vedeta a explicat că a încercat să își controleze poftele și să aleagă alimente pe care le considera potrivite pentru ea în acea perioadă: „Dar eu știu să mă abțin. Foamea pe care am simțit-o în sarcină n-am simțit-o în viața mea. Și aveam poftă numai de prostii. Dar m-am abținut. Mi se făcea foame noaptea? Mâncam un morcov. Am fost foarte atentă la ce mâncam, pentru mine și pentru copil”, a mai mărturisit vedeta.

Cristina Ich a dezvăluit ce alimente a preferat în cele nouă luni de sarcină

Pe lângă morcovii pe care îi consuma în timpul nopții, Cristina Ich a povestit că alimentația sa era bazată în mare parte pe legume, carne provenită de la fermă și lichide. Vedeta a precizat că obiceiurile sale alimentare nu s-au schimbat foarte mult după naștere, deoarece continuă să mănânce aproximativ aceleași alimente: „Mâncam doar carne de la fermă, nu prea cumpăram din comerț. Multe legume, multe lichide. Cam asta a fost alimentația mea în sarcină. De fapt, mâncam cam la fel cum mănânc și acum”, a explicat Cristina Ich.

Un alt motiv pentru care a fost atentă la ceea ce consuma a fost teama de diabet, după cum a povestit chiar ea: „Plus că mie îmi era frică și de diabet. Aveam în cap: dacă mănânc multe dulciuri, îi fac rău copilului. Asta era frica mea, nu spun că așa funcționează lucrurile medical. Mă gândeam mereu că ceea ce mănânc eu ajunge, într-un fel, și la el, așa că eram atentă”, a declarat vedeta. Cristina Ich a ținut să sublinieze că acestea erau propriile temeri și alegeri din perioada sarcinii, nu recomandări medicale pentru alte femei.

Ce spune Cristina Ich despre sănătatea fiului ei, Noah

Cristina Ich a vorbit și despre fiul ei, Noah, mărturisind că este recunoscătoare pentru faptul că băiețelul este sănătos. Vedeta spune că micuțul nu a avut colici și că răcește rar, însă a subliniat că nu poate atribui aceste lucruri exclusiv alimentației sale din timpul sarcinii: „Noah e sănătos, n-a avut colici, răcește rar. Niciun stres nu am avut cu el. Când era mic: dormea, mânca și se c**a. Nu l-am simțit 6 luni. Nu pot spune că asta se datorează doar alimentației mele, dar eu așa am ales să am grijă de sarcină”, a povestit Cristina Ich.

Ce sfaturi primea Cristina Ich de la medicul care i-a urmărit sarcina

În aceeași serie de declarații, Cristina Ich a vorbit și despre relația cu medicul care i-a urmărit sarcina. Vedeta a explicat că a ales un specialist foarte strict, care îi atrăgea constant atenția asupra kilogramelor acumulate. Deși recunoaște că uneori tonul acestuia o deranja, Cristina Ich spune că a apreciat profesionalismul medicului și că sfaturile sale au motivat-o să fie mai atentă la alimentație: „Eu am avut un doctor foarte bun, unul dintre cei mai buni. Nu o să spun cine. Extrem de profi, dar misogin cât cuprinde. Cel puțin așa l-am perceput. De fiecare dată când intram în cabinet, aveam în cap: «Dar cine vă suportă?». Non-stop. Era insuportabil câteodată, dar pentru mine a contat mai mult profesionalismul lui decât felul în care îmi vorbea. Pe mine, uneori, oamenii foarte critici mă ambiționează. Așa funcționez eu. Nu-mi place nici să mi se spună doar ce vreau să aud. Vreau să mi se spună lucrurile sincer, chiar dacă nu-mi convin”, a mărturisit Cristina Ich.

Câte kilograme a acumulat Cristina Ich în timpul sarcinii

Vedeta a povestit că medicul îi recomanda să nu acumuleze mai mult de un kilogram pe lună, o indicație individuală pe care aceasta a încercat să o respecte: „Plus că am avut un doctor care era obsedat de greutate. Îmi spunea că trebuie să mă îngraș doar un kilogram pe lună. Doar unul. Dacă treceam de un kilogram, începea: «Dar ce ați mâncat? Ce ați mâncat, doamnă?!». Deci parcă nimic altceva nu mai conta. El fiind destul de rubensian și când spun «rubensian», vreau să fiu drăguță”, a povestit vedeta.

Cristina Ich a explicat că, deși nu era întotdeauna de acord cu felul în care medicul i se adresa, consideră că experiența a determinat-o să fie mai disciplinată: „Deși avea un mod extrem de răutăcios și misogin de a spune lucrurile, acum vreau să-i mulțumesc pentru că m-a făcut să fiu atentă la alimentație. Nu pentru felul în care îmi vorbea. El insista pe un kg pe lună, dar asta nu e o regulă pentru toate femeile. Eu m-am simțit foarte bine până la final, am mers pe tocuri până în luna a 9-a. Mă obsedase cu asta, pentru că de fiecare dată când mergeam la control îmi spunea: «Cel mai greu dai jos kg după sarcină. Uneori îți ia și 1 an, 2, dacă slăbești într-un ritm sănătos». Asta îmi repeta el mereu și ajunsesem să mă gândesc obsesiv la lucrul ăsta. Așa m-a făcut să fiu foarte atentă la ce mâncăm”, a mai spus vedeta. În cele din urmă, Cristina Ich a dezvăluit că a acumulat 12 kilograme în timpul sarcinii.

Cristina Ich a mâncat trei burgeri cu o zi înainte să nască. Ce s-a întâmplat apoi

Dincolo de grija pentru alimentație, Cristina Ich a povestit și un episod amuzant petrecut chiar înainte de venirea pe lume a fiului ei.

Vedeta avea programată o operație de cezariană, însă lucrurile nu au decurs exact așa cum anticipase. Cu numai o zi înainte să nască, după luni în care fusese foarte atentă la alimentație, Cristina Ich a decis să își satisfacă una dintre pofte și a mâncat trei burgeri: „În schimb, să vă povestesc ceva funny. Eu aveam cezariana programată pe 25, dar fix în ziua aia, la 3 dimineața, mi s-a rupt apa. Și cu o zi înainte am mâncat 3 burgeri. 3! A fost cea mai satisfăcătoare zi din viața mea. Mă gândeam: «Doamne ferește, cât poți să bagi în tine?!». Doamne, cât poți să mănânci în sarcină! Cel puțin la mine așa a fost. Foamea pe care am simțit-o în sarcină, mai ales dimineața și seara, n-am simțit-o în viața mea”, a povestit Cristina Ich.

De ce a ales Cristina Ich un medic strict în timpul sarcinii

Cristina Ich a explicat și motivul pentru care a preferat să fie urmărită de un medic cu o abordare fermă. Vedeta a recunoscut că își dorea o persoană care să o responsabilizeze și să îi atragă atenția atunci când considera necesar: „Eu aveam în cap că, dacă mă duc la o femeie ginecolog, o să-mi spună: «Mâncați, mâncați tot ce vreți, că acum sunteți însărcinată. Mâncați până crăpați». Asta era ideea mea, nu spun că așa sunt femeile ginecolog și mi-am zis: «Nu, mie îmi trebuie cineva strict. Mă duc la un bărbat»”, a povestit Cristina Ich. Prin aceste declarații, vedeta a oferit o perspectivă personală asupra perioadei în care îl aștepta pe Noah, cu provocările, temerile și momentele amuzante care au însoțit-o.

Deși a recunoscut că uneori s-a preocupat excesiv de greutate, Cristina Ich spune că a încercat să facă alegerile pe care le considera potrivite pentru ea și copilul ei.

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