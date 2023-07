Cristian Spătar este în culmea fericirii de când și-a găsit alesul. Omul de afaceri cu care s-a căsătorit nu de mult timp îi face toate plăcerile.

Cristina Spătar a avut o nuntă de vis la sfârșitul lunii iunie, după ce și-a unit destinele alături de afaceristul Vicențiu Mocanu. După ce a fost cerută în Dubai și s-au cununat civil în secret, a urmat și mult așteptatul eveniment. Cei doi s-au căsătorit religios, timp în care regina R&B a optat pentru o rochie de mireasă care a cântărit 10 kg și a purtat o diademă elegantă. Cântăreața a dezvăluit când va pleca, dar și cu cine, în luna de miere.

Cristina Spătar, răsfățată regește de proaspătul soț! I-a făcut un cadou neașteptat, care valorează sute de mii de euro

Conform Ciao.ro, Cristina Spătar a fost surprinsă coborând în parcarea dintr-un mall din Capitală, dintr-o mașină de lux care valorează 300.000 de euro, zâmbind larg, dovadă că este extrem de împlinită și toate îi curg ca la carte, atât pe plan personal, cât și profesional.

În interviul acordat pentru sursa citată, regina R&B a dezvăluit când o să plece în luna de miere, dar mai ales cu cine, aducând vorba despre perechile sale de nași. Părinții religioși ai cuplului au fost Angela Botgros, fiul Maestrului Nicolae Botgros, dirijorul orchestrei Lăutarii de la Chișinău, dar și Ion Paladi și soția acestuia, Veronica, coleg de breaslă, dar și un prieten apropiat al miresei, conform Click!.

„O să mergem și în luna de miere undeva prin noiembrie, din ce am înțeles, pentru că atunci toată lumea se mai eliberează. Noi vrem să mergem cu nașii noștri, cu toată lumea.

Deocamdată o să plecăm câteva zile în Portofino, mi-a zis sora mea că este super acolo și cred că o să ne vedem cu ea acolo. O să plecăm acum câteva zile în Italia, în noiembrie în Maldive ne-am propus, în luna de miere, și până atunci cred că mai facem o vacanță scurtă”, a spus Cristina Spătar pentru Ciao.ro.

Mai mult, vedeta are o agendă încărcată în cariera sa muzicală, lucrând intens la pasiunea sa cea mare.

„Mă pregătesc pentru proiecte noi. Sunt înnebunită să fac albumul nou de R&B. Lucrăm intens, îmi doresc să recuperez pauza aceea de timp cu pandemia, atunci când toată lumea a fost pe pauză și s-a mișcat mai greu. Acum sunt în promovare cu piesa „Ambele”, care a fost aleasă pentru dansul mirilor la nuntă.

Am mai scos încă 2 piese pe care urmează să le lansez alături de echipa mea. Vreau să scot ceva și cu nașul Ion Paladi. Tocmai ce am avut și un concert la Brașov și am cântat piesa nouă. E o piesă faină, mi-a plăcut foarte mult, să vedem ce zice publicul, avem promisiuni să intrăm pe radio. Îmi doresc să fac mai multe colaborări, mi-ar plăcea și o piesă cu Tataie!”, a povestit Cristina Spătar pentru Ciao.ro.

A trecut cununia religioasă, petrecerea la care au luat parte oamenii de suflet ai cuplului, iar acum lucrurile au reintrat în normal. Artista este fericită că și-a găsit omul cu care să facă o echipă bună și care să se înțeleagă cu copiii ei, din fostul mariaj.

„Suntem la fel, nu s-a schimbat nimic. Suntem foarte ocupați amândoi. Mă bucur că mă susține cu muzica, ăsta e cel mai important lucru. Îmi doresc să fac și folclor în paralel cu muzica mea și sper să reușesc în tot ceea ce mi-am propus. Asta e tot ce îmi doresc!

Să fim sănătoși, să mă asculte copiii. Anul ăsta Aida e clasa a V-a și Albert a VIII-a, deci ne așteaptă niște ani grei. În afară de asta, sper să fie bine! Cu Dumnezeu înainte! Copiii sunt foarte fericiți, mulțumiți. Eu nu mai sunt singură, în afară de mine există cineva care să spună ce se întâmplă cu viețile lor. Eu mă bucur foarte mult că am cu cine să mă înțeleg vizavi de copii. Copiii sunt dificili și fiecare an aduce cu sine un alt comportament.

Una e să fii singură și una e să ai pe cineva cu care să te consulți cu privire la copii. Ei sunt cuminți dar ne mai certăm când stau mai mult pe calculator, stau numai pe jocuri, le spun să mai ieșim, să ne mai plimbăm, mai vedem un film. Aidei îi place să își cumpere lucruri, deocamdată nu îi vin ale mele…”, a mai continuat ea, pentru Ciao.ro.