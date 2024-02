Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Florin Ristei în ultima perioadă. Cântărețul a ajuns la Urgențe: „M-a luat un leșin”

Florin Ristei a povestit că în ultimele zile s-a simțit rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale, din cauza epuizării.

Florin Ristei și Speak au revenit cu proiectul „Fiertzi”. De data aceasta, cei doi comentează emisiunea Power Couple, dar vorbesc și despre viața lor. Speak a ținut să le povestească fanilor că Florin Ristei s-a confruntat cu preobleme de sănătate în ultima perioadă. Artistul muncește foarte mult și oboseala și-a spus cuvântul în timpul unor repetiții, când starea de leșin l-a determinat să apeleze la ajutorul medicului.

„Să știți că Ristei era să moară zilele trecute”, a spus Speak, însă colegul său a precizat că exagerează și a povestit ce i s-a întâmplat, de fapt.

Ce a spus Florin Ristei despre problemele de sănătate din ultima perioadă: „Cântam la bas și m-a luat cu leșin”

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am zis <<Hai, du-mă până la farmacie>>! Am mai sat un pic și am zis <<Hai, du-mă până la camera de garda>>. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva!, iar apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a povestit Florin Ristei în emisiunea online Fiertzi pe Power Couple.

„Era să moară. Acum și-a revenit e printre noi, e ok. Eu l-am sfătuit să mai pună un pic frână, pentru că sănătatea e cea mai importantă”, a spus Speak.

În același proiect pe care îl filmează alături de Speak, Florin Ristei a vorbit despre viața sa din ultima perioadă. Din păcate, pe plan personal artistul a avut de suferit. Pe lângă problemele de sănătate din ultima perioadă, Florin Ristei a trecut și prin despărțirea de Naomi, dar și prin pierderea dureroasă a animalului de companie.

Cu toate acestea, Florin Ristei demonstrează că este puternic și face față greutăților cu zâmbetul pe buze. Pe lan profesional însă, Florin Ristei strălucește, iar fanii Te cunosc de undeva! sunt bucuroși că a revenit alături de Ilona Brezoianu pe scena transformărilor.

Despre separarea de Naomi, Florin Ristei a spus: „S-a mutat înapoi acasă. Nu funcționează la distanță. Știe toată lumea că n-o să funcționeze, dar... de vorbit vorbim. Dar sunt supărat. Când se încheie împotriva voinței amândurora, din motive independente... e nasol! Dar ce să facem, frate? O să o sun după ce terminăm aici, că mi-e dor de ea”, a explicat Florin Ristei.