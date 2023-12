Motivul pentru care Speak și Ștefania își mută locuința în fiecare an. Care este explicația

Speak și logodnica lui, Ștefania, au spus motivul pentru care își schimbă locuința în fiecare an. Cei doi urmează să se mute din nou în același complex în care au petrecut ultimii doi ani. Iată de ce au acest obicei.

Speak și Ștefania formează un cuplu de aproximativ 6 ani. Artistul și iubita lui sunt destul de discreți în ceea ce privește viața personală. Aceștia își țin povestea de iubire departe de ochii curioșilor.

Deși au o reținere când vine vorba despre relația lor, cântărețul și partenera lui nu ezită să publice imaginii împreună pe rețelele sociale. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că cei doi au o comunitate impresionantă de prieteni pe Instagram, pe care trebuie să o țină la curent cu cele mai speciale momente din viața lor.

Pentru că nu vorbesc prea des despre viața lor de cuplu, puțini sunt cei care știau faptul că Speak și Ștefania își schimbă locuința în fiecare an de când sunt împreună. Aceștia urmează să se mute din nou.

Care este motivul pentru care Speak și Ștefania nu stau mai mult de un an într-o casă

Se poate observa faptul că artistul și logodnica lui duc o viața foarte fericită, însă până acum nu au vorbit despre secretele care îi ajută să aibă o relație sănătoasă. Se pare că schimbatul locuinței în fiecare an i-ar ajuta pe cei doi să păstreze un echilibru în cuplul lor.

Speak susține că mutările vin la pachet cu schimbări benefice atât pe plan profesional cât și personal. Mai mult, acest obicei îi ajută să iasă din zona de confort, fapt pentru care evită monotonia.

„Căutăm să ne mutăm tot în același complex rezidențial, doar că s-a făcut o parte mai nouă și inițial am căutat acolo, fiind mai nou. Eu recomand mutarea aceasta din an în an sau măcar la doi ani.

Înainte, noi ne mutam cam din doi în doi ani și e bine îți dă o altă energie și o altă poftă de viață. Te scoate din zona de confort în care intri mereu și parcă e mai bine”, a mărturisit Speak, conform wowbiz.ro.

„100%! Este un secret în viață în general!”, a mai adăugat el.

Conform declarațiilor făcute, artistul și logodnica lui se pregătesc din nou să mute anul acesta. Cei doi au ales o zonă mai nouă a complexului rezidențial în care au locuit în ultimii doi ani de relație.

Speak a cerut-o în căsătorie pe Ștefania la „Asia Express”

Speak a decis să își consolideze relația cu Ștefania în anul 2020, chiar după ce a acceptat provocarea „Asia Express” alături de partenera sa. Cântărețul nu a stat prea mult pe gânduri și i-a oferit inelul de logodnă chiar în aventura vieții lor.

De-a lungul reality show-ului, artistul a dezvăluit că este foarte mândru de Ștefania pentru că a rămas exact așa cum a cunoscut-o, chiar dacă a fost prima dată când a avut contact cu televiziune.

Reacția tinerei a fost pe măsura așteptărilor. Aceasta a fost luată prin surprindere de gestul emoționant al partenerului, dar și de declarația de dragoste pe care a primit-o din partea lui înainte să spună „DA”.