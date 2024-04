Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Ioana Ginghină înainte de a reîncepe să mănânce carne. Ce a precizat actrița

Ioana Ginghină a făcut o schimbare radicală în dieta ei. Actrița a luat această decizie recent, în urma unor probleme de sănătate și analize medicale neprietenoase.

Recurgând la includerea cărnii în alimentație, Ioana a explicat că această schimbare a fost necesară pentru a-și regla sănătatea.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Ioana Ginghină înainte de a reîncepe să mănânce carne.

Cu toate acestea, această tranziție nu este una ușoară, iar Ioana recunoaște că are nevoie de timp pentru a se adapta la această nouă rutină alimentară, având în vedere că a fost vegetariană timp de opt ani.

„Acum mânânc carne, pe 8 martie am început. Nu îmi ieșeau bine analizele, eram pe perfuzii cu B12. Era deja bătaie de joc, în primul rând pentru mine, încăpățânarea asta de a nu mânca. Acum sunt în perioada în care aș mânca numai carne, probabil că trebuie să mai treacă un pic, pentru că nu am mâncat opt ani, și după aia să îmi reglez meniul cât de cât, probabil că e corpul hămesit, aștept să se liniștească. Am zis că după sărbători trebuie să fac o reconfigurare a dietei. Am grijă ce mănânc', a mărturisit Ioana Ginghină pentru viva.ro.

În ceea ce privește fiica sa, Ruxandra, Ioana crede că aceasta ar putea urma curând exemplul ei și să își schimbe dieta. Cu toate acestea, deși Ioana a început să consume carne, intenționează să ocolească mielul de Paște, preferând alte preparate tradiționale.

„Mielul nu îmi place. Sigur o să facă mama de Paște. Îmi place drobul. Recunosc că și atunci când nu mâncam carne gustam o bucățică de drob, și piftie mai mâncam.

Ruxandra e în continuare vegetariană, dar o tentează și pe ea. Acum se gătește în casă grătar, bine și înainte se făcea pește la grătar, dar mă săturasem și de pește și nu mai mâncam. Cred că în curând o să se dea și ea pe carne', a mai spus actrița pentru Viva.

Despre fiica sa, Ruxandra, Ioana dezvăluie că aceasta încă este vegetariană, dar că își face simțită curiozitatea în privința consumului de carne, mai ales că în casa lor s-a început să se gătească mai des preparate cu carne.

Ce reacție a avut soțul Ioanei Ginghină când aceasta i-a spus că nu mai dorește copii.

Ioana Ginghină l-a întâlnit pe Cristi Pitulice după divorțul de Alexandru Papadopol, iar cei doi au devenit un cuplu de aproximativ trei ani, căsătorindu-se în urmă cu un an, într-un cadru restrâns, în curtea propriei case. La nuntă, Ioana a purtat o rochie lungă și vaporoasă, accesorizată cu o coroniță de flori.

Actrița a ales să fie sinceră cu soțul său actual, spunându-i că nu își mai dorește să aibă copii după vârsta de 45 de ani. Cristi Pitulice a primit această veste cu înțelegere și i-a transmis Ioanei că o dorește pe ea, indiferent de acest aspect. Ioana a explicat că a avut această discuție pentru a fi transparenți unul față de celălalt, iar Cristi a exprimat că își dorește să fie alături de ea, indiferent de această decizie.

„Cristi mă dorește pe mine! Asta a fost chestia! Când a început să fie treaba mai serioasă, i-am zis că am o vârstă, nu știu dacă mai pot să fac copii. Îmi doream, dar i-am zis că dacă nu fac până în 45, nu mai fac! Am zis cu mămicile tinere, adică o mamă trebuie să aibă disponibilitate ca să aibă grijă de un copil. Când zic disponibilitate, mă refer și la sănătate!

Nu știu, după o vârstă, deja na…i-am zis că dacă nu fac până la o vârstă, nu mai fac după! Dar am spus: „Vreau să îți zic ca după să nu zici că te-am mințit!'. El mi-a zis: „Eu vreau să fiu cu tine!'. Ar fi spus așa: „Dacă puteam să am un copil cu tine, bine! Dar așa nu am avut copil până la 40 și ceva de ani, nu îmi trebuie neapărat, adică nu mor dacă nu am un copil!', a povestit ea pentru ego.ro.