După despărțirea de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină și-a refăcut viața alături de Cristi Pitulice, care în toamna anului precedent i-a devenit soț.Ce reacție a avut când a aflat că Ioana nu mai dorește copii.

În timpul unei discuții, actrița i-a mărturisit partenerului său că nu își dorește să mai devină mamă după vârsta de 45 de ani, din cauza riscurilor implicate. Cristi Pitulice a reacționat într-un mod înțelegător la această decizie.

Ce reacție a avut soțul Ioanei Ginghină când aceasta i-a spus că nu mai dorește copii. Ce i-a zis acesta

Ioana Ginghină l-a întâlnit pe Cristi Pitulice după divorțul de Alexandru Papadopol, iar cei doi au devenit un cuplu de aproximativ trei ani, căsătorindu-se în urmă cu un an, într-un cadru restrâns, în curtea propriei case. La nuntă, Ioana a purtat o rochie lungă și vaporoasă, accesorizată cu o coroniță de flori.

Actrița a ales să fie sinceră cu soțul său actual, spunându-i că nu își mai dorește să aibă copii după vârsta de 45 de ani. Cristi Pitulice a primit această veste cu înțelegere și i-a transmis Ioanei că o dorește pe ea, indiferent de acest aspect. Ioana a explicat că a avut această discuție pentru a fi transparenți unul față de celălalt, iar Cristi a exprimat că își dorește să fie alături de ea, indiferent de această decizie.

„Cristi mă dorește pe mine! Asta a fost chestia! Când a început să fie treaba mai serioasă, i-am zis că am o vârstă, nu știu dacă mai pot să fac copii. Îmi doream, dar i-am zis că dacă nu fac până în 45, nu mai fac! Am zis cu mămicile tinere, adică o mamă trebuie să aibă disponibilitate ca să aibă grijă de un copil. Când zic disponibilitate, mă refer și la sănătate!

Nu știu, după o vârstă, deja na…i-am zis că dacă nu fac până la o vârstă, nu mai fac după! Dar am spus: „Vreau să îți zic ca după să nu zici că te-am mințit!'. El mi-a zis: „Eu vreau să fiu cu tine!'. Ar fi spus așa: „Dacă puteam să am un copil cu tine, bine! Dar așa nu am avut copil până la 40 și ceva de ani, nu îmi trebuie neapărat, adică nu mor dacă nu am un copil!', a povestit ea pentru ego.ro.

În ceea ce privește relația cu fiica sa din căsătoria anterioară cu Alexandru Papadopol, Ruxandra, Ioana Ginghină menționează că Cristi Pitulice o tratează ca pe propriul său copil și se implică activ în viața acesteia. Potrivit Ioanei, Cristi o corectează chiar și atunci când este necesar, arătându-i afecțiune și implicare în rolul de tată.

„O consideră pe Ruxi copilul lui, când vorbim de Ruxi el zice: „Fata mea, Ruxi a noastră!'. De multe ori mă mai corectează când spun că nu știe anumite lucruri. Așa face: „Nu știu? Chiar nu știu?', a mai spus ea pentru sursa citată.