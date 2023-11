Cristi din Banat a avut un an destul de dificil. Deși acesta a făcut senzație cu piesa „Ca o apă cristalină”, pare că în ultima perioadă nu prea s-a mai auzit despre el.

Cu ani în urmă, artistul a decis să renunțe la cariera muzicală și să înceapă o viață nouă în Spania, unde locuiește de 17 ani. Cu toate acestea, ultimul an a fost extrem de dificil pentru el. Cristi, în vârstă de 41 de ani, a trecut prin momente dificile după ce a fost nevoit să se confrunte cu probleme de sănătate grave.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Cristi din Banat și cum mai arată el în prezent. Ce se întâmplă cu el și mama lui

Artistul, care câștigase notorietate în România odată cu lansarea piesei "Ca o apă cristalină", a fost invitat în numeroase emisiuni TV și a fost prezent în presa online. Cu toate acestea, a decis să renunțe la lumina reflectoarelor și să își trăiască viața în Spania, unde a locuit timp de 17 ani. În ultimul an, însă, viața lui Cristi din Banat a fost marcată de probleme de sănătate serioase, care l-au împiedicat să lucreze fizic. A fost nevoit să își desfășoare activitatea online, gestionând magazinul pe care îl deține.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Spynews.ro, Cristi a dezvăluit că a suferit de dureri intense la coloană, care l-au determinat să caute ajutor medical. A ajuns la spital și a fost supus unor investigații amănunțite pentru a identifica cauza afecțiunilor sale. Artistul a menționat că a programat un RMN pentru a obține un diagnostic precis, dar a întâmpinat dificultăți din cauza unei liste de așteptare lungi.

”Am avut și eu probleme de sănătate foarte grave, aveam blocaj la coloană și tot așa. Am ajuns la spital, eu nici nu puteam să stau să lucrez că mă durea foarte tare, eu am un magazin online și lucrez online, că fizic nu pot deocamdată. Am un tratament pentru spate, dar încă nu mi-am revenit. Aștept să-mi fac un RMN să văd exact ce problemă am, însă durează ceva până când ești programat. Eu mi-am făcut și asigurare privată prin medic privat și o să merg, că e gravă treaba, nu e de glumă”, a spus Cristi din Banat pentru sursa citată mai sus.

Însă situația devine și mai delicată, deoarece mama artistului se confruntă și ea cu probleme serioase de sănătate. Anul trecut, Cristi credea că o va pierde pe femeia care i-a dat viață, dar lucrurile s-au ameliorat în ultimele luni. Cu toate acestea, acum, problemele de sănătate par să revină, mai ales că mama sa se confruntă cu probleme la stomac, fiind supusă unor investigații suplimentare. Cristi din Banat speră că mama sa se va recupera rapid și că va depăși și această încercare, așa cum a făcut-o și în cazul altor probleme anterioare.

”A fost mai bine o perioadă și văd că iar încep problemele de sănătate, dar sperăm să fie totul ok. Se simțea foarte rău, avea probleme cu anemia, i-au băgat sânge în corp, după care i-au găsit virus D, B, C. A făcut toate tratamentele, dar încă mai avem să facem analize, să vedem ce și cum. Are probleme grave cu stomacul, tot investigăm”, a mai zis el tot pentru sursa de mai sus.