Cum mai arată Cristi din Banat și ce mai face. A fost cunoscut pentru piesa „Ca o apă cristalină”. Cât de mult s-a schimbat

Cristi din Banat a fost parodiat și în serialul „În puii mei”, atunci când era cunoscut pentru piesa virală pe care o cunoșteau toți adolescenții și care o fredonau. Acesta a fost chemat și la tv de multe ori pentru a vorbi despre viața lui personală.

Cristi din Banat are un parcurs lung în lumea showbiz-ului românesc de când a lansat o piesă cu un videoclip în care el cânta în apă. Acesta a devenit viral imediat, iar cântărețul a cunoscut inatant faima. Însă pare că de ceva ani el nu a mai fost invitat atât de des la tv.

Mulți oameni s-au întrebat cu ce se mai ocupă acesta în prezent, însă lucrurile nu s-au schimbat prea mult. El a continuat să mai facă muzică, a încercat pe cât posibil să mai apară la tv atunci când a fost invitat, însă de ceva vreme, pare să facă promovări unor produse și servicii, folosindu-și notorietatea.

Cântărețul este foarte activ pe rețelele de socializare, unde își ține fanii la curent cu toate activitățile de zi cu zi. Acesta a strâns o comunitate destul de mare de fani care îi apreciază postările.

Printre postările făcute de el s-au numărat imagini de la studio, unde el înregistrează piesele pentru discografia personală. Acesta are și un cont de youtube, unde împărtășește constant filmulețe și poze cu mama lui, dar și cu activitățile sale. Acesta se filmează constant și le povestește tuturor ce lucruri a mai făcut în fiecare zi.

Acesta pare că și-a deschis propria afacere, din postările sale de pe rețelele de socializare, unde îndeamnă oamenii să achiziționeze acele produse.

