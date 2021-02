Cu ce probleme de sănătate se confruntă Oana Radu. Vedeta le-a explicat totul fanilor

„Sunt sigură că vreți să știți cum mi-am petrecut această minunată zi de Dragobete. (…). Am avut un control medical în legătură cu pietrele la fiere, nu vă speriați, totul este în regulă. Momentan, nu ne mișcăm în nicio direcție. Dacă aveți și voi, nu știu, recomandări de medici în București, dacă ați trecut prin asta, chiar vă rog să-mi lăsați un mesaj, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Eu am descoperit că acestea ar fi apărut în perioada în care am ținut dieta Dukan, deci, din cauza dietei Dukan. Din câte am înțeles, trebuie să scot fierea, chestie care nu mă încântă prea tare”, a precizat vedeta pe Instagram.

Care au fost efectele negative ale procesului de slăbire pe care Oana Radu l-a urmat