Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău. Artista a mers în Paris pentru tratament: „Nu vor să mă opereze”

Vlăduța Lupău și-a îngrijorat comunitatea din meniul online, după ce în urmă cu câteva zile a anunțat că se confruntă cu câteva probleme de sănătate mai vechi, de care se pare că nu a reușit să scape. Artista a povestit că de ani întregi medicii din țară nu au reușit să îi ofere un tratament corespunzător, astfel că a decis să se deplaseze la Paris, acolo unde a sperat la un diagnostic corect.

Citește și: Cum arată Vlăduța Lupău fără machiaj. Artista s-a demachiat „în direct”, pe contul personal

Cu ce problemă de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău. Ce diagnostic a primit la Paris

Vlăduța Lupău a povestit că se confruntă de ceva vreme cu o tuse persistentă, iar medicii din România i-ar fi pus diferite diagnostice. Cântăreața și-a anunțat în urmă cu câteva zile urmăritorii că pleacă la Paris, cu speranța că va găsi un medic care să îi pună diagnosticul corect, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu aceeași problemă.

Aflată în prezent în Franța, Vlăduța Lupău a dezvăluit că a primit un nou tratament și, deși și-ar fi dorit să se și opereze, medicii de acolo au fost rezervați. Pe contul personal, artista a explicat că medicul din Paris i-a pus drept diagnostic hernie hiatală, o afecțiune care provoacă, printre altele, și tuse.

„Am venit la Paris, sufăr de o tuse cronică de ani întregi. Am scăpat de ea, când uterul a împins stomacul în sus (...) Am consultat în ultimii 7-8 ani mai mulți medici. La alergolog, alergiile pe piele, din sânge, la tiroidă, nu am avut nimic. La plămâni, radiografii (...) Cică tușești psihic. Nici vorbă”, a spus Vlăduța Lupău, pe Instagram.

Citește și: Ce sumă cere Vlăduța Lupău pentru a întreține atmosfera la nuntă sau botez. Tariful artistei a crescut semnificativ în noul an

Vlăduța Lupău, cu corzile vocale afectate. De ce a vrut să se opereze

Vlăduța Lupău a punctat că medicii au refuzat să o opereze, explicându-i că problema sa va putea fi rezolvată în timp, cu tratamentul corect. Artista și-ar fi dorit însă să scape pentru totdeauna de această problemă, și cât mai repede, având în vedere că în urma acestei afecțiuni, și corzile vocale i-au fost afectate.

„Mi s-a confirmat hernia hiatală și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă operez, pentru că nu aș putea trăi așa. Am venit la Paris și nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală este mică și mi-a dat un tratament.

Am două plase de medicamente (...) O să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii, deși alergii nu am, dar să fiu sigură și pentru corzile vocale, pentru că, corzile mele vocale sunt afectate”, a mai explicat artista, în mediul online. Vlăduța Lupău le-a făcut totodată și câteva recomandări urmăritorilor săi, îndemându-i să meargă la medic pentru a descoperi din timp problemele de sănătate.

Concurenți de excepție au luat cu asalt competiția Chefi la cuțite ▶ Vezi noul episod disponibil integral în AntenaPLAY