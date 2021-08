Cu ce probleme se confruntă Cristina Șchiopu. Fosta concurentă de la iUmor a vorbit deschis: "Mi-a fost foarte frică"

Cristina Șchiopu, cunoscută după participarea la iUmor, a povestit pe pagina sa de Instagram ce a descoperit în urma unui control de rutină. Aceasta se îngrijește de sănătatea sa și a ținut să prezinte și fanilor situația cu care se contruntă.

Ce problemă are Cristina Șchiopu de rezolvat la medic

Aceasta a povestit pe Insta Story că s-a dus la o clinică pentru a-și face un control de rutină al danturii și în ciuda faptului că toată lumea îi laudă dinții albi și strălucitori, Cristina a mărturisit că este nevoie să intervină asupra lor pentru că are câteva probleme importante de rezolvat.

"Deci să nu mai îmi ziceți că am dinții frumoși și drepți, albi, că da, aici se văd că sunt așa, dar am fost la un control (...) și va trebui să îi recondiționez pe toți, din nou. Mă gâdisem și la niște fațete (...), dar mai întâi de asta ar trebui să rezolv eu toate problemele pentru că am și niște implanturi de făcut.

Până acum nu am fost de acprd cu implanturile și cu extrasul, că am trei molari de minte pe care trebuie să îi extrag. Mi-a fost extrem, extrem de frică! Am avut niște probleme când am fost mică, am extras o măsea și am avut foarte mari probleme cu acea măsea.

M-au tăiat, m-au cusut, mi-au rămas niște cioburi, i-ar m-au descusut. A fost groznic! Și eu de atunci am rămas cu o frică și am făcut orice la dantură, dar nu extracții și de data asta va trebui să fac pentru că nu am încotro, trebuie să-mi iau inima în dinți", a mărturisit Cristina Șchiopu pe Instagram.

Citește și: Cristina Șchiopu a avut parte de o schimbare de look. Cum arată acum fosta concurentă de la iUmor

Cristina Șchiopu, totul despre job-ul pe care l-a avut înainte de a deveni cunoscută

Cristina a cucerit o mulțime de inimi prin aparițiile sale televizate. La cei 30 de ani, tânăra impresionează cu un trup perfect și cu o minte sclipitoare. Cu ce se ocupa înainte de a fi faimoasă.

Cristina Șchiopu face parte din topul celor mai bune concurente, care au făcut spectacol la "iUmor" cu ajutorul carismei lor și a glumelor. Tânăra l-a impresionat pe Mihai Bendeac încă din prima clip cu aspectul său fizic și cu frumusețea răpitoare.

Citește și: Cristina Schiopu de la iUmor, așa cum nu a mai fost văzută până acum. Cum s-a fotografiat în costum de baie

Olteanca a impresionat publicul, cât și jurați cu talentul său deosebit, însă altul a fost motivul pentru care a reușit să treaca în etapa următoare a show-ului iUmor. Aceasta a vorbit atât de rapid, încât cei trei jurați nu au putut ține pasul cu ea. Aceasta a devenit cunoscută ca „olteanca de pe TikTok”, iar acum oamenii îi mai spun și „oltenca de la iUmor”.

Întrebată de către Andrei Ștefănescu, în cadrul interviului de la Antena Stras, dacă sunt adevărate vorbele care au circulat despre ea cum că ar fi făcut videochat, Cristina Șchiopu aspus: "Da, este adevărat! Acum opt ani de zile, când am venit eu aici la București, am avut ghinionul, să zic așa, să fie acesta anturajul și am făcut acest lucru două luni de zile, după care mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi doresc, nu este mediul în care eu îmi doresc să mă învârt și am ieșit din asta. A fost o greșeală. A fost foarte greu să mă accept cu această greșeală. Mi-a fost extrem de greu. Am fost chiar și în depresie, dar acum sunt bine", spune Cristina Șchiopu.

Citește și: Cum s-a fotografiat Cristina Șchiopu în brațele unui bărbat misterios. Imaginea care i-a uimit pe fani: „Norocosul”

Fosta concurent de la iUmor spune că în urma traumei psihologice pe care a avut-o a cerut ajutor de specialitate unui psiholog: "Da, mi-a fost extrem extrem de greu. M-am judecat foarte mult".

De asemena, nu doar anturajul a avut o influență asupra deciziei sale de a face videochat, ci și lipsa banilor: "Eu vedeam la cei din jurul meu că au o viață foarte plăcută și am zis să încerc și eu. Mi-a plăcut ceea ce se întâmpla cu ei", a mai spus blonda.

Citește și: Cristina Șchiopu, iluzia optică ce nu a scpăpat neobservată la plajă. La prima vedere fanii au crezut că nu poartă costum de baie

Întrebată de Natalia Mateuț dacă a câștigat suficienți bani în cele două luni de zile, frumoasa blondină a spus: "Nu foarte mult, dar cât să-mi permit aproape orice! Am fost atrasă, dar am fost destul de inteligentă încât să-mi dau seama că nu asta vreau să fac pe viitor și nu este anturajul pe care mi-l doresc, lumea în care vreau să mă învârt", mai spune Cristina.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi