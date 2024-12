Cu ce se ocupă fiica Ronei Hartner în Franța. Rita Sumayla nu a lipsit de la parastasul de un an al mamei sale

Rita Sumayla, fiica Ronei Hartner, a fost prezentă la parastasul de un an al mamei sale. Deși locuiește în Franța alături de unchiul și bunica ei, tânăra nu a lipsit de la comemorare.

23 noiembrie 2023 a fost o zi tristă pentru industria artistică, dar și pentru cei care au cunoscut-o și apreciat-o pe Rona Hartner. Regretata artistă s-a stins din viață la doar 50 de ani, după ce s-a luptat cu o boală cruntă.

În luna iulie a anului trecut, cântăreața anunțase că a fost diagnosticată cu cancer în faza patru, cu metastaze. Deși avea încredere că se va face bine, Rona Hartner a murit la doar patru luni de la vestea tristă.

Artista a lăsat în urmă o familie îndurerată, o carieră de succes și o fiică ce nu poate să treacă nici acum peste tragicul eveniment. Rita Sumayla a fost extrem de afectată de dispariția mamei sale.

Deși a trecut un an de la moartea Ronei Hartner, fiica acesteia îi este foarte greu să se gândească la faptul că mama ei nu mai este. În prezent, adolescenta locuiește alături de bunica și unchiul ei, în Franța.

Mai mult, Rita Sumayla nu a lipsit de la parastasul de un an al regretatei artiste. Aceasta a revenit în România pentru comemorare.

„Sumayla a venit și ea, e normal. Nu a mai fost de la înmormântare. E mai bine acum, primul an e mai complicat și greu. Fetei încă nu îi vine să creadă că mama ei nu mai e, dar este ok copilul. Am fost toată familia la cimitir, au venit verii noștri, unchiul, fratele mamei, mama e aici, era normal.”, a spus sora Ronei Hartner, conform click.ro.

„Am avut comemorarea de un an a Ronei și de aceea am venit în țară. Am vrut să sfințim monumentul pe care i l-am făcut. L-am făcut cam cum era Rona și pe gustul mamei mele, care și-a dorit să fie un monument frumos, o lucrare care să o reprezinte, un pic veselă, cu multe poze de-ale ei. Crucea a fost făcută la un artist forjar, și am agățat-o de monumentul de marmură alb care a fost făcut aici, la cimitir”, a mai adăugat ea.

Cu ce se ocupă Rita Sumayla, fiica Ronei Hartner, în Franța

Rinda Hartner, sora Ronei Hartner, a dezvăluit faptul că Rita Sumayla nu a moștenit pasiunea pentru muzică de la mama ei, însă înclinația sa este tot către domeniul artistic. Aceasta urmează cursurile unei școli de make-up în Franța.

„Sumayla locuiește tot în Franța, e pasionată de make-up, s-a înscris la o școală privată de make-up și merge acolo. Nu prea are treabă cu muzica, ei îi place arta exprimată prin desen, prin make-up, e foarte bună, asta o ajută”, a mai povestit aceasta, conform sursei citate mai sus.

Adolescenta este pasionată de make-up și își dorește să facă o carieră în acest domeniu. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Rita Sumayla este o tânără extrem de talentată.