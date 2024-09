Cu ce se ocupă fostul soț al Ancăi Țurcașiu. Cristian Georgescu a revenit în România și a făcut declarații

Cristian Georgescu, fostul soț al Ancăi Țurcașiu, s-a întors în România, după ce a locuit o perioadă în SUA, și a făcut declarații despre viața lui.

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au fost căsătoriți o bună perioadă de timp, însă în anul 2020 au decis să meargă pe drumuri separate. După divorț, fostul soț al concurentei Asia Express și-a găsit fericirea în brațele altei femei, alături de care formează o familie frumoasă. Recent, Cristian Georgescu a devenit bunic și a făcut și declarații.

Ce mai face și cu ce se ocupă acum Cristian Georgescu

Fostul soț al Ancăi Țurcașiu a dispărut o lungă perioadă din lumina reflectoarelor, însă acum a revenit cu declarații despre cum s-a schimbat viața lui.

Cristian Georgescu a trăit o lungă perioadă în Statele Unite ale Americii, unde a reușit să ajungă la vârful carierei. La un moment dat, însă, a ajuns la concluzia că nu se mai regăsește în viața de acolo și s-a întors în România.

În țară, fostul soț al Ancăi Țurcașiu lucrează ca medic stomatolog și are o carieră de succes.

„Am plecat cu ideea din State. Ajunsesem la vârful carierei, unde m-am plictisit. Urma să ajung assistant general manager și asta însemna foarte, foarte mult. Am zis că trebuie să fac o schimbare. Ori plec pe coasta de est, în New York, pentru că eu am stat în California, ori plec în țară și fac o facultate. (...) Când m-am întors în țară am zis că fac stomatologie”, a declarat Cristian Georgescu la Știrile Antena Stars, citat de Spynews.

Fostul soț al Ancăi Țurcașiu este bunic

Cristian Georgescu este împlinit și pe plan personal, mai ales că recent fiul său și al Ancăi Țurcașiu l-a făcut bunic. Bărbatul are o relație apropiată cu băiatul lui, căruia a avut grijă să îi ofere toate lecțiile pe care le-a învățat.

„Este foarte responsabil, s-a însurat, are un copil de două luni”, a declarat Cristian Georgescu, potrivit sursei citate mai sus.

Cel mai mare regret al Ancăi Țurcașiu după o căsnicie de 23 de ani

Anca Țurcașiu a recunoscut că viața ei s-a schimbat radical după divorț și a mărturisit că marele ei regret, după o căsnicie de 23 de ani, este că nu a avut mai multă grijă de ea.

„Nu am avut grijă de mine! Până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 de ani. Am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, este singurul meu regret, pentru că nu am avut grijă de mine. Munceam îngrozitor de mult, veneam acasă noaptea, găteam, căram, alergam, ziceai că sunt nebună, pentru că eu voiam să le fac pe toate.

Dar, de la momentul divorțului, viața mi s-a schimbat radical. Eu sunt acum 80% altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă cu ajutorul oamenilor din preajmă. Vreau să trag un semnal de alarmă pentru femeile care sunt în situația în care am fost eu, să strige după ajutor, pentru că nici nu o să realizeze cum Dumnezeu o să le întindă toate mâinile, toate pârghiile posibile, ca să te agăți de absolut orice și să te ridici”, a mărturisit Anca Țurcașiu, citată de click.ro.