Asia Express, sezon 7. Echipele și-au testat talentul în afaceri. Cu cine s-au întâlnit Anca Țurcașiu și Andreea Samson: „Doamne!”

Concurenții de la Asia Express se apropie cu pași repezi de capitala Thailandei, acolo unde se va juca pentru a doua imunitate a etapei. Viteza, dar și spiritul de antreprenor al echipelor joacă un factor important în ecuație.

Orașul Bangkok se mândrește cu o rețea impresionantă de canale navigabile. Chiar dacă orașul s-a modernizat, acestea rămân în continuare esențiale în ecuația transportului de astăzi.

Următoarea misiune pe care echipele de la Asia Express au primit-o în ediția din 17 septembrie 2024 a pus la încercare abilitățile lor în afaceri.

„Veți începe cu un nou care valorează cinci baht. Trebuie să faceți schimb, urmărind valoarea mărfurilor până când reușiți să strângeți 100 de baht. Atât costă biletele de vaporaș. Sunt necesare minimum cinci schimburi. Nu aveți voie să folosiți obiecte personale pentru aceste schimburi, nici să cereți bani pur și simplu. Dacă aveți talent de negociator, puteți să strângeți 400 de baht necesari pentru a lua o barcă privată cu care puteți ajunge mai repede”, au citit Anca Țurcașiu și Andreea Samson regulile misiunii de care nu au părut prea entuziasmate.

Asia Express, sezon 7. Cum s-au descurcat echipele să negocieze: „Nu ne-au dat, am luat cu japca”

În ciuda reticenței de la început, Anca Țurcașiu și Andreea Samson au pornit hotărâte să strângă 400 de baht: „S-a activat în mine o nevoie de a vinde”, au spus cele două la testimoniale, care s-au dovedit extrem de îndârjite pe parcursul probei: „Nu ne-au dat, ci am luat cu japca”

Din urma lor au venit Carmen Negoiță și sora ei, care s-au arătat la fel de interesate de barca privată.

Sorin Brotnei și Nicolai Tand au fost foarte încântați că le va fi testat spiritul de negociator: „Am mai făcut schimburi, făceam când eram mic cu mașinuțe, cu jucării, tot timpul făceam treaba asta, că nu aveam telefoane. Și acum mai facem treburi de astea”

Când au văzut oul și misiunea, Ioana State și Mane Voicu s-au pus pe glume ce de obicei: „Eu când am văzut oul, am vrut să văd dacă îi fiert, că mi-era foame, că am mâncat pe fugă (...) Am reușit să ne milogim de o doamnă să ne dea o cămășuță de 200 de baht. A crescut valoarea, dar eram abia la al doilea schimb și aveam nevoie de cinci și ne întrebam unde ne mai ducem acum, de la 200 în sus”

Asia Express, sezon 7. Anca Țurcașiu și Andreea Samson au avut parte de o reîntâlnire neașteptată

Anca Țurcașiu și Andreea Samson s-au hotărât să se întoarcă la cafeneaua în care au intrat prima dată și să vândă tricoul cu care s-au ales în urma schimbului. Acolo, cele două au avut parte de o surpriză.

„Și cine crezi că era în magazinul acela? Cele două chinezoaice care beau o cafea... Doamne! Când le-am văzut... Ne-am repezit la ele și le-am cerut 400 de baht”, au povestit ele la testimoniale.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

