Monica Odagiu s-a născut în anul 1996, la București. Tânăra a fost pasionată de artă încă de mică, când mergea la evenimente artistice împreună cu Ana și tatăl lor, Gelu Odagiu.

De-a lungul carierei sale, pe care a început-o la o vârstă fragedă, Monica a lansat mai multe piese și a jucat în mai multe producții. De asemenea, ea a devenit cunoscută publicului larg după ce a participat la două dintre cele mai iubite show-uri de la Antena 1: Te Cunosc de Undeva și iUmor.

Cu ce se ocupă Monica Odagiu. Din ce face bani și cum a ajuns cunoscută

La doar 7 ani, tânăra a susținut un concert de pian la Paris, pe care a continuat să-l studieze timp de 12 ani. Curând, a atras-o și chitara, pe care a vrut să o descopere. Ea cântă și iubește să urce pe scenă la teatru.

În pandemie, ea și sora sa, Ana Odagiu, au devenit virale în social media după ce au distribuit scenete haioase. De asemenea, în perioada respectivă, Monica publica și filmulețe în care cânta.

În întreaga sa carieră, Monica Odagiu a apărut la mai multe posturi de televiziune. A participat la Te Cunosc de Undeva și a fost prezentă inclusiv pe scena iUmor, alături de Ana Odagiu, sora sa.

Joviale, vesele, dar și acide totodată, Ana și Monica Odagiu au pregătit un moment comic plin de săgeți, intrând în pielea personajelor de desen animat, într-o variantă mai actuală însă. Cele două s-au înțepat și una pe alta, așa cum fac surorile în viața de zi cu zi, însă nici cei prezenți nu au scăpat de același „tratament”.

Dialogul celor două a făcut deliciul publicului: „-Ești rea și enervantă. Ești exact ca ăla care îmbracă cu hainele bunicii” „-Lupul?” „-Nu, Ilona (Brezoianu n.r)”.

La Te Cunosc de Undeva au făcut impresie bună, ambele surori fiind extrem de talentate.

Mesajul postat de Monica Odagiu după ce a accidentat mortal un bărbat

Actriţa Monica Odagiu a declarat că se simte traumatizată după accidentul teribil în urma căruia un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit.

Ea a scris pe Facebook: „Nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins şi nu doresc nimănui să treacă prin asta”.

„Astăzi am trăit o experienţă tragică, fiind pusă într-o situaţie in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în faţa mea, deşi am incercat să evit acest tragic eveniment.

Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins şi nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care aşteptau o reacţie imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeţi că în acele momente nu am fost în stare.

Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment şi vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupă de caz şi au apucat să le verifice apreciază că nu am greşit, reacţiile mele în acele clipe fiind fireşti şi corecte.

Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit. Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deşi am făcut tot ceea ce se putea face în acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toţi să mă înţelegeţi că în aceste momente am şi eu nevoie de linişte ca să pot să trec peste şoc.

Vă mulţumesc dacă lăsaţi legea să-şi spună cuvântul”, a scris actriţa care a jucat în „Teambuilding”.

Ce a transmis Poliția despre accidentul mortal în care a fost implicată Monica Odagiu

„La data de 9 aprilie a.c., în jurul orei 16.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe strada Ştirbei Vodă. Din primele informaţii, o femeie în vârstă de 26 de ani a condus un autovehicul pe str.

Ştirbei Vodă dinspre Calea Victoriei, iar în dreptul staţiei STB Luterană, a surprins şi accidentat un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani. În urma accidentului de circulaţie s-a declarat decesul pietonului, după ce în prealabil au fost efectuate manevre de resuscitare”, a transmis Brigada Rutieră a Poliţiei Capitalei.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro că şoferiţa este actriţa Monica Odagiu. Ea a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabiliri cauzele şi condiţiile în care s-a produs accidentul de circulaţie.

