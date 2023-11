Cu ce se ocupă soția lui Ionuț Iftimoaie. De o frumusețe răpitoare, Maria vrea să dea lovitura într-un nou domeniu

Soția lui Ionuț Iftimoaie nu este preocupată doar de familia ei, ci și de afacerea pe care o are. Însă, recent, ea a dezvăluit că vrea să se lanseze într-un nou domeniu, în care va începe să profeseze cât mai curând. Iată despre ce este vorba!

Ionuț Iftimoaie și soția sa sunt căsătoriți din anul 2016 și au împreună trei copii, pe Nicholas Ionuţ, Nicol Mari și pe Ioana.

Într-un interviu pentru Click.ro, soția lui Ionuț Iftimoaie a dezvăluit ce meserie nouă și-a ales, dar și ce spune marele campion despre acest lucru. Dincolo de viața de familie, Maria nu este casnică, ci este pasionată de modă, având și propriul atelier de croitorie.

În ce domeniu va începe să profeseze soția lui Ionuț Iftimoaie: „Ionuț nu spune nimic”

Maria Iftimoaie a dezvăluit că a făcut, de curând, un curs de micropigmentare pentru sprâncene și buze, iar, din luna decembrie, va începe să profeseze la o clinică în Comănești, județul Bacău.

„Oarecum vreau să mă reprofilez profesional, dar afacerea pe care o am cu haine nu o las, însă îmi doresc să fac mai multe în viață. Din luna decembrie o să încep să profesez la o clinică în Comănești unde locuim noi. Nu am stabilit încă prețurile, dar cred că sprâncenele pe care eu le voi micropigmenta vor fi undeva la 1.000 de lei, iar micropigmentarea buzelor în jur de 1.200 de lei. Îmi place ce fac și mă descurc bine, zic eu. Am fost ajutată foarte mult de faptul că am talent la desen. La fel ca și în modă cu rochițele pe care eu le fac pentru doamne și domnișoare.”, a declarat soția lui Ionuț Iftimoaie pentru click.ro.

În ceea ce privește cariera, Maria a dezvăluit că are parte de toată susținerea familiei, în special de cea a soțului.

„Ionuț nu spune nimic. Mă susține în tot ceea ce vreau să fac. Este alături de mine, mereu a fost alături de mine. Mă simt o femeie norocoasă și împlinită atunci când mă raportez strict la familia mea.”, a mai precizat ea, citată de sursa menționată mai sus.

Ionuț Iftimoaie nu mai vrea să apară la TV

Ionuț Iftimoaie vrea să pună familia pe primul loc. După ce a renunțat la sport și politică, el a decis că nu mai vrea să interacționeze nici cu lumea televiziunii.

„Trei lucruri sunt definitiv închise în viața mea. Cel dintâi e cel legat de lumea sportului. Am spus că mă retrag în 2016 și așa a și rămas! Apoi, am pus definitiv stop și unei cariere politice. Anunț că nu mai sunt atras de niciun fel de ofertă, indiferent de partidul din partea căruia aș mai fi primit, eventual, vreo propunere. Nu mă mai interesează niciun fel de campanie politică! Iar cea de-a treia, și cea mai recentă, e cea legată de lumea televiziunii. Am decis că mi-am spus și în acest caz cel din urmă cuvânt, fără niciun fel de regrete. Timpul petrecut cu copiii mei a devenit mult, mult mai prețios.”, a spus Ionuț Iftimoaie, citat de digifm.ro.

