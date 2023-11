Cu ce se ocupă Nadine în America, după ce s-a mutat din România. Aceasta a luat Bac-ul la 44 de ani

Nadine s-a mutat în America, după ce a luat Bac-ul la vârsta de 44 de ani. Aceasta a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la ocupația ei din America, după ce a luat Bac-ul la 44 de ani.

Nadine a decis să-și continue studiile în America după ce a parcurs un traseu formativ în Franța, însoțită de fiul ei, absolvind cursuri de limba franceză. Cu ambiție și determinare, Nadine a obținut diploma de Bacalaureat la vârsta de 44 de ani și a devenit o prezență imparabilă în calea propriilor ei obiective.

Nadine s-a mutat în America. Cu ce se ocupă acolo

În prezent, la 46 de ani, Nadine își împlinește visurile în America și transmite un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Citește și: Motivul pentru care Nadine a decis să se retragă din televiziune și muzică. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut vedeta

„am devenit studentă la psihologie la o universitate de stat din America. Am fost acceptată la un program (am să spun în engleză) de Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science)- sistem online. Am vrut Bachelor of Science deoarece este orientat programul către cercetare, către știința psihologiei.', potrivit viva.ro.

Parcursul ei academic a inclus studii de limba franceză în Franța, iar acum își continuă educația în Statele Unite. Încă din 2021, Nadine a împărtășit că a devenit studentă la psihologie la o universitate de stat americană, fiind acceptată într-un program online de licență în psihologie orientat către cercetare.

„Am intrat în a doua lună de școală în Los Angeles, CA. Am venit pentru ore de laborator și practică!', spune Nadine pe Facebook.

„Când am intrat la aproape 40 de ani în clasa a 9-a la liceu, cu jumătate de suflet știam că voi deveni studentă la o universitate în America și cu cealaltă mă întrebam dacă voi putea termina liceul și dacă voi lua bacul. Dintotdeauna am știut, chiar de la 6 ani când m-a băgat bunica la casa de copii, că tot ceea ce-mi doresc se va îndeplini. Știam cumva dincolo de minte.

Mintea este limitată, doar inima este busola adevărată care știe despre tot ceea ce este al nostru și e pus deoparte. Și azi, la 46 de ani, am visuri mărețe. Ridicol de mărețe pentru unii, însă măsura corectă pentru sufletul meu. Cheia îndrăznelii' mele de a visa și de a fi convinsă că îmi reușește este că dintotdeauna am știut/simțit/intuit că existența asta, planeta asta, viața asta de om este unul dintre cele mai frumoase cadouri făcute de Dumnezeu sieși.

Dumnezeu se joacă prin aceste splendide expresii umane, adică prin noi. Când eram copil nu știam să articulez acest crez așa cum o fac acum, de când, deh, știu ceva mai multe cuvinte decât copilul care eram, însă copiii știu. Om bun, nu renunța la tine. O desagă plină cu tot ceea ce a pus Dumnezeu deoparte pentru tine se află în imediata ta apropiere. O vei vedea atunci când te vei iubi suficient de mult încât să simți că meriți binecuvântările Lui. Hai, îmbrățișează-te, ia-ți inima în dinți și schimbă macazul. Te îmbrățișez!', transmite Nadine.

Citește și: Nadine a intrat la facultate la 44 de ani. Ce studiază vedeta care a luat Bac-ul cu notă mare

Pe Facebook, Nadine împărtășește amintiri ale călătoriei sale, remarcând trecerea ei la vârsta de 40 de ani în clasa a 9-a, cu gândul că va deveni studentă la o universitate americană. Își exprimă convingerea că inima este busola adevărată a vieții și încurajează pe toți cei care o urmăresc să nu renunțe la ei înșiși și să-și urmeze visurile.